Em meio a crise familiar, Marcio Poncio declara: Somos exemplo de luta, não de uma vida certinha

06/01/2022 | 15:10



Nem as Kardashians estão conseguindo ser alvo de mais polêmicas do que a família Poncio! Brincadeiras à parte, os últimos meses foram bem difíceis para os socialites brasileiros. Basta lembrar da reviravolta na adoção de Josué, separação de Sarah e Jonathan, divórcio de Gabi Brandt e Saulo e a internação de Simone em uma clínica psiquiátrica.

Em meio a essa crise familiar, Marcio Poncio deu uma entrevista exclusiva para o colunista Leo Dias e disparou:

- Minha família é um tesouro. Somos lutadores, exemplo de luta e não de vida certinha. Por isso chegamos onde chegamos, por lutar, lutar e lutar. Queremos vencer como família. Ainda não chegou o final. VAMOS VENCER E SER EXEMPLO para o Brasil.

Começando o papo, Marcio falou sobre Simone e a separação. Vale lembrar que o casal viveu uma série de idas e vindas em 2021.

O motivo real da nossa separação foi um acúmulo de muitas coisas. Não traição física como eu já havia mencionado antes, mas traição emocional, em não ajudar o outro em suas faltas, dificuldades e necessidades reais. Acho que foi isso, mas me arrependo muito onde isso nos levou, não foi bom para nenhum dos dois. Tudo tem um começo, e o caminho de uma separação se percorre por desavenças, discussões e etc. Mas nada muito fundo. Só sei dizer que foi o suficiente para a separação.

Logo após o término, Marcio conta que tentou deixar Simone o mais confortável possível e lhe dar espaço. Apenas algum tempo depois, eles começaram a notar que o uso de remédios antidepressivos poderia estar contribuindo para a situação desconfortável entre o casal.

O pastou ainda revelou que a decisão da internação foi feita inteiramente por Simone, que também achava estar tomando a medicação em excesso.

- Após a saída da Simone de casa, busquei deixá-la à vontade, até porque também queria ficar à vontade. Nunca insisti nem a persuadi em nada. Na verdade, nós não tínhamos tanta ciência que suas medicações contribuiriam para a nossa separação, não nos atentamos a isso. Com o passar o tempo, as coisas foram piorando e fomos nos dando conta que algo muito errado estava acontecendo. Foi quando, então, ela mesmo se tocou que precisava de ajuda médica. Desde então estamos buscando ajudá-la. Mas tudo partiu absolutamente dela, ela está internada de forma voluntária, de vontade própria.

Apesar de tudo, Poncio acredita que poderá se reconciliar com a mulher.

- Simone foi e sempre será a mulher da minha vida, eu a amo muito. Com a separação, pude ter a certeza que não vivo sem ela. Estamos conversando, priorizando em primeiro lugar a sua saúde, mas acredito que nos amamos mutuamente e o caminho será a reconciliação.

Adoção de Josué

Sobre a polêmica adoção de Josué, Marcio decidiu explicar exatamente como o menino havia chegado até Sarah. O pastor ainda reforçou os motivos pelos quais a família continua ajudando a mãe biológica da criança até hoje.

- Como já noticiado pela Sarah, a Cíntia, nossa babá, ao visitar seus parentes no Ceará, conheceu seu sobrinho recém-nascido, Josué. Como seu irmão não vivia com a mãe do menino e essa já tinha dois filhos anteriores, de outra relação, tendo uma vida extremamente pobre, ela então ligou pra Sarah dizendo que a mãe estava dando o menino, que não tinha condições de sustentá-lo. Enfim, fez um drama emocional positivo para proteger seu sobrinho. Sarah, então, muito tocada, mandou trazer o menino. Sempre acreditamos que era a vontade da mãe e do pai. Só que não, a mãe sempre foi seduzida pela família por parte do pai e assim o tempo foi passando. Como a situação já estava insustentável pela mãe, nós entramos direto em contato com ela e descobrimos que as coisas não eram bem assim. Que a mãe sustentou dois filhos com dificuldades, que apenas precisava de alguma ajuda. Coisa esta que estamos buscando fazer, comprando casa, móveis, cesta básica mensal e, no futuro, colégio, tudo custeado pela Sarah. Penso que é assim que temos que resolver e ajudar, e não tirar um filho da mãe.

Término de Saulo e Brandt

Marcio também não gostou nada da separação do filho e Gabi Brandt. Sobre o assunto, ele apenas se resumiu a dizer que acredita na volta do casal. Será?

- Achei horrível, até patético, um desastre! Mas eles se amam e acredito que irão se entender logo, logo. Oramos muito para isso e Deus tem ouvido a nossa oração.