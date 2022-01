Lulu Santos divulga lista de shows no primeiro semestre de 2022

06/01/2022 | 15:04



Lulu Santos fará mais de uma dezena de shows no primeiro semestre de 2022. O cantor usou as redes sociais para divulgar detalhes da agenda de apresentações para os fãs.

O artista passará por 11 estados brasileiros nos primeiros seis meses do ano, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Brasília, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba.

"Alô, base! Dia 15 de janeiro, no Espaço das Américas, em São Paulo, preparar para a reentrada", disse Lulu Santos em um post no Instagram sobre o primeiro show do ano.

CONFIRA A AGENDA COMPLETA DE SHOWS DE LULU SANTOS PELO BRASIL:

Data: 15 de janeiro

Local: Espaço das Américas, em São Paulo (SP)

Data: 22 de janeiro

Local: Qualistage, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 28 de janeiro

Local: Palácio das Artes, Belo Horizonte (MG)

Data: 29 de janeiro

Local: Palácio das Artes, Belo Horizonte (MG)

Data: 13 de fevereiro

Local: Concha Acústica, Salvador (BA)

Data: 26 de março

Local: Navio da Xuxa

Data: 2 de abril

Local: Auditório Ulysses Guimarães, Brasília (DF)

Data: 21 de maio

Local: Teatro Guaíra, Curitiba (PR)

Data: 27 de maio

Local: Araújo Vianna, Porto Alegre (RS)

Data: 18 de junho

Local: Royal Palm Hall, Campinas (SP)

Data: 8 de julho

Local: Centro de eventos, Fortaleza (CE)

Data: 9 de julho

Local: Teatro Riachuelo, Natal (RN)

Data: 15 de julho

Local: Classic hall, Recife (PE)

Data: 16 de julho

Local: Teatro Pedra do Reino, João Pessoa (PB)