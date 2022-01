PMI global de serviços cai a 54,6 em dezembro; índice composto cai a 54,3

06/01/2022 | 15:00



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços global recuou de 55,6 em novembro para 54,6 em dezembro, menor nível dos últimos três meses, segundo informou a IHS Markit, em parceria com o JPMorgan. Já o PMI composto - que inclui serviços e indústria - recuou de 54,8 para 54,3 no período.

Em nota, a economista global do JPMorgan Olya Borichevska diz que há perda de impulso no crescimento global concentrada no setor de serviços.

"Enquanto a manufatura foi impulsionada pelo arrefecimento inicial dos gargalos da cadeia de abastecimento, o setor de serviços sentiu o maior impacto do aumento de casos de covid-19", avalia Olya Borichevska, que ainda assim classifica as dinâmicas do PMI global como "amplamente sólidas".