John Mayer testa positivo para Covid-19

06/01/2022 | 14:10



John Mayer entra para a lista de famosos diagnosticados com Covid-19. O cantor e compositor, de 44 anos de idade, iria se apresentar com a banda Dead & Company no festival Playing in the Sand 2022 no México. Contudo, devido às circunstâncias, teve que cancelar a participação. A informação foi divulgada na última quarta-feira, dia 5, em uma postagem feita pela banda no Instagram.

Hoje, pouco antes de partir para o México, de acordo com seu médico, John Mayer testou positivo para COVID-19 e não poderá se apresentar no próximo evento 'Playing in the Sand' na Riviera Cancún, de 7 a 10 de janeiro.

Ainda na publicação, Bobby Weir, um dos integrantes da banda, comentou a situação.

Viemos aqui para nos divertir. Infelizmente, alguns de nossos irmãos não podem vir, mas diversão é o que vamos ter.

O músico ainda não abordou publicamente o diagnóstico e é o segundo membro da banda a sair dos próximos shows. O baterista Bill Kreutztmann também havia anunciado recentemente que não poderá comparecer ao festival, por recomendações médicas.