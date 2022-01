Novo BMW iX M60 une tecnologia, design e performance

Da Redação

Do 33Giga



06/01/2022 | 13:55



O BMW iX M60 tem pico de potência de 619 cv (455 kW) e torque máximo instantâneo de 1015 Nm no modo sport e 1.100 Nm (usando o launch control). O modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos e faz curvas como um esportivo, já que todo o seu acerto de suspensão também foi projetado pela BMW M.

Créditos: Divulgação / BMW Créditos: Divulgação / BMW × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

O BMW iX M60 combina um conceito de veículo voltado à sustentabilidade com design e espaço interno de um SAV, sem esquecer das características de condução emocionante esperadas de um BMW de alta performance. Desta forma, ele incorpora basicamente as linhas BMW i, BMW X e BMW M.

O sinal de partida para mobilidade elétrica no estilo da marca BMW M

Segundo modelo elétrico a passar pela mão da M, o BMW iX M60 entrega a potência de sua motorização elétrica até altas faixas de aceleração, de modo que o aumento na velocidade também é quase constante até o máximo – limitada eletronicamente – de 250 km/h.

A autonomia do BMW iX M60 estabelecida no ciclo de testes WLTP é de até 566 km. Tudo isso reforça o caráter estradeiro do novo SAV.

A estreia do BMW iX M60 representa um marco na história da BMW M, que começou há 50 anos. Junto com o BMW i4 M50, ele mostra a aceleração da marca BMW M em direção ao segmento de carros elétricos de alto desempenho.

O BMW iX M60 é fabricado junto com as outras variantes do modelo na fábrica do BMW Group em Dingolfing, na Alemanha. As vendas globais terão início em junho.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Conceito de veículo equilibrado, com orientação esportiva

O conceito do BMW iX fornece uma base ideal para um SAV totalmente elétrico com características de alto desempenho. A própria estrutura é testemunha do compromisso esportivo. Para reduzir o peso, materiais de ponta foram utilizados abundantemente.

O conceito de spaceframe de alumínio e a estrutura de carbono no teto, nas seções lateral e traseira são uma mistura inteligente de materiais que combinam maior rigidez com peso leve. A BMW M GmbH foi pioneira no uso de CFRP na produção automotiva em grande escala.

O desempenho, eficiência e autonomia do BMW iX M60 também se beneficiam da sua aerodinâmica avançada, que fornece um coeficiente de penetração aerodinâmica de apenas 0,26, um resultado impressionante para um SAV desse porte.

A distribuição de peso foi uma preocupação desde o início do projeto. A bateria de alta tensão está localizada no assoalho ao centro da carroceria, baixando o centro de gravidade do veículo, o que garante agilidade e uma distribuição equilibrada da carga por eixo.

Tecnologia e espaço amplo

BMW iX M60 oferece BMW Live Cockpit Professional e BMW Natural Interaction, que permite que as funções sejam operadas por fala e gestos, o som Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, faróis BMW Laser Light, e bancos dianteiros ventilados.

Presente em todos os modelos da BMW, a conectividade atingiu um novo patamar no BMW iX. O novo sistema operacional de oitava geração foi pensado na integração com o painel Curved Display e na comunicação por voz com o BMW Intelligent Personal Assistant.

As atualizações remotas de software oferecem a possibilidade de instalar pela nuvem as funções novas e aprimoradas do veículo. A navegação com o sistema BMW Maps baseado em nuvem e o vídeo de realidade aumentada no display de controle garantem um planejamento de rota rápido, bem como navegação de tráfego.

O BMW iX também é pioneiro na transmissão de dados usando o padrão de celular 5G e na integração da conta do celular pessoal no veículo com a ajuda do Personal eSIM.