Trailer de Pam & Tommy, série que traz romance de Pamela Anderson e Tommy Lee, mostra vazamento de sextape

06/01/2022 | 13:11



Se você está ansioso para a estreia de Pam & Tommy, nova séria do Star+, aí vai uma novidade. O primeiro trailer e o pôster da minissérie original, que estreia em 2 de fevereiro com os três episódios disponíveis, foi divulgado.

Ambientada nos primórdios da internet, Pam & Tommy é baseada na história real por trás da primeira sextape que viralizou protagonizada por Pamela Anderson, vivida por Lily James, e Tommy Lee, a quem Sebastian Stan dá vida. O vídeo, roubado da casa do casal por um eletricista insatisfeito, passou da curiosidade clandestina do VHS para tornar-se uma sensação mundial quando chegou à web em 1997. Uma história de amor, travessura criminal e um conto com uma moral: tudo em uma só narrativa.

A minissérie original de oito episódios explora os cruzamentos entre a privacidade, a tecnologia e a fama, traçando as origens da atual era dos realities até uma fita roubada vista por milhões de pessoas, mas destinada a ter um público de apenas duas.