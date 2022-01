Jojo Todynho testa positivo para Covid-19: - Me cuidando

06/01/2022 | 13:10



Todo mundo sabe que a pandemia de Covid-19 ainda não acabou e, por conta da vacinação, muitas cidades acabaram afrouxando as regras do isolamento social e, com isso, novos casos foram aparecendo - entre eles, dos famosos.

Jojo Todynho informou na noite do dia 5 de janeiro que testou positivo para doença. A cantora de 24 anos de idade usou o Instagram para fazer o anúncio.

Em respeito aos meu fãs e aos meus familiares, meus contratantes, eu vim aqui me pronunciar, porque eu já vinha gripada já logo após o réveillon, mas não imaginava. Achei que era por conta da minha bronquite ou por causa da minha enxaqueca. Nunca passou na minha mente que eu teria positivado. Ontem estive no médico, eu estava com muita dor de cabea. Hoje que consegui ligar a luz. Achei que era enxaqueca atacada. Positivei, mas estou me cuidando direito e estou com acompanhamento médico.