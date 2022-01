Obituário - 07 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/01/2022 | 05:12



Alexandre de Azevedo Marques Miguel

(São Bernardo, 31-10-1965 – 5-1-2022)

O avô, Salum Miguel, era barbeiro; o pai, Jorge Miguel, funcionário municipal, um dos primeiros da Secretaria de Governo; ele, assessor de governo na Prefeitura de São Bernardo.

Aos amigos, distribuiu um lindo cartão de boas festas para marcar a virada de ano. Trabalhou até o fim. De repente, a partida.

Alexandre de Azevedo Marques Miguel, “Xan”, como era conhecido, parte aos 56 anos. Era filho de Jorge Miguel e Leonor de Azevedo Marques Miguel. Deixa a esposa Coraci e as filhas Giuliana, Flavia e Alessandra. Seu corpo foi conduzido ao Jardim da Colina.



SANTO ANDRÉ

Luiza Turzzi Malvesi, 97. Natural de Dourado (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ana Maria de Jesus, 96. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Maria de Lourdes Zoppei Merlo, 93. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Maura das Neves Souza, 93. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Alves da Silva, 92. Natural de Custódia (Pernambuco). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria Jesuína da Silva, 86. Natural de Paranatama (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Lorente Ieste, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonia de Jesus Maciel dos Reis, 81. Natural de Garça (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orides Sanches, 80. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Sérgio Pereira, 79. Natural de Cosmópolis (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Vigilante. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arlete Caputo Reges, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos de Oliveira, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário de Souza, 74. Natural de Ibiporã (Paraná). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourival Pereira de Almeida, 68. Natural da Floresta Azul (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Rafael Cordeiro do Nascimento, 63. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Antonia Benedito Silva, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diudite José de Menezes, 60. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eneyde Botosso, 57. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thais Helena Nunes, 25. Natural de Mauá. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Cozinheira. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Bessexto Borghi, 99. Natural de Tabatinga (São Paulo). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Hermelinda Sales Pimenta Salamoni, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Thereza Wagner, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves. Dia 3. Jardim da Colina.

Wallace Sauerbronn, 83. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Irene Alve da Silva, 83. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Belita, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Maria José Vioto Cinelli, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Maria das Dores da Silva, 77. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Tereza dos Santos Previtale, 67. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Luiz Carlos Fonseca Sá, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Faustino Lopes Brasão, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 3. Vale da Paz.

Sueli Marques da Silva, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Maria Ribeiro da Silva, 89. Natural de Tomazina (Paraná). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 3, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

José Bongiorno Netto, 84. Natural de Jaguariúna (São Paulo). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alceu Gazige, 72. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 3. Cemitério das Lágrimas.

Jesumira Lacerda da Silva, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Re. Monte Belo. Dia 3. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Laura Maria Siqueira Medeiros, 89. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Vale da Paz.

Luzia Elias Martins, 85. Natural de Mendonça (São Paulo). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Miguel da Silva, 76. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Ferreira da Silva, 57. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema

José Barbosa de Andrade, 63. Natural de Glória do Goitá (Pernambuco). Residia no Jardim Gazuza, em Diadema. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

José Agripino Lellis, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Fábio Gaidys de Oliveira, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Janaina da Silva Antonio, 26. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

João Graciano dos Santos, 96. Natural de Senador Firmino (Minas Gerais). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Senador Firmino.

João Batista Andriguetto, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.