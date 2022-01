Milo Ventimiglia entrega pacto com Mandy Moore antes da estreia de This Is Us

06/01/2022 | 12:11



Peguem os lencinhos pois chegou a hora de nos despedimos da família Pearson! A última temporada da série This Is Us chegou nesta quinta-feira, dia 6, no Star+ e promete fazer a galera se emocionar com a história final do Big Three. O ator Milo Ventimiglia, que interpreta Jack, promoveu a atração no talk show de Jimmy Fallon e revelou um fato para lá de encantador. Antes mesmo de todo o sucesso que a produção fez durante os seis anos, ele e Mandy Moore, seu par romântico na trama, fizeram um pacto.

Logo antes da série estrear, estávamos em Nova York para uma conferência com anunciantes, todos estavam circulando, e eu e a Mandy estávamos no canto, sozinhos. Nós levantamos nossas taças e quase trocamos votos, dissemos: Ei, eu prometo sempre me comunicar, prometo não estar feliz até você estar feliz, eu vou sempre cuidar de você. Permanecemos muito fiéis ao que dissemos lá no início, explicou.

Ela é, provavelmente, em meus 26 anos em frente às câmeras, a melhor parceira que eu já tive. O seu empenho, dedicação, crescimento como artista... Eu assisto na primeira fileira o que ela faz e o quão impactante isso é. Eu só a vi crescer. Tem sido um prazer ser seu marido na televisão por seis anos e, ao mesmo tempo, fechar esse ciclo, elogiou.

Fofos demais, né?! Alguma dúvida de que eles são o Jack e Rebecca na vida real? E tem mais! O episódio inicial da sexta temporada apresentará os três irmãos - Kevin, Kate e Randall - comemorando o 41° aniversário. Quem aí já está ansioso para conferir o desfecho desta família?