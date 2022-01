Morre aos 36 anos jornalista de uma afiliada da Rede TV

06/01/2022 | 12:10



Lívio Galeno que tinha os seus 36 anos de idade trabalhava para uma afiliada da Rede Tv! e foi comunicado na última quarta-feira, dia 5, que ele tinha sido diagnosticado com uma infecção generalizada e não aguentou e morreu.

O jornalista estava internado desde o último sábado, dia 1º em um hospital de Teresina e a O Dia Tv, emissora pela qual ele trabalhava acabou soltando um comunicado em suas redes sociais oficiais falando da morte do rapaz.

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso amigo, o jornalista Lívio Galeno. Lívio Galeno é natural de Parnaíba e nasceu no dia 31 de julho de 1985. Casado com Thalita Lima e pai da pequena Eva. Lívio foi o primeiro jornalista contratado para atuar na O DIA TV, em 2018, quando a TV foi fundada. Coube a Lívio anunciar ao Brasil a inauguração da TV, numa entrada ao vivo no telejornal Rede TV News, que à época era apresentado por Boris Casoy, no dia 18 de maio de 2018.