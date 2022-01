Ana Maria Braga aparece com novo corte durante o Mais Você e é comparada com a cantora Sia

06/01/2022 | 12:10



Entra ano e sai ano e Ana Maria Braga sempre vai estar entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Na manhã desta quinta-feira, dia 6, a apresentadora apareceu durante o Mais Você ostentando um novo corte de cabelo.

Anteriormente, a apresentadora revelou que seu cabeleireiro acabou testando positivo para a Covid-19 e que ela mesmo estava dando os seus pulos nos bastidores do programa. E nesta manhã a loira apareceu com uma peruca que lembrava muito a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel.

Já para a equipe do programa, Ana Maria Braga estava parecendo a cantora Sia que mantém uma franjinha até os tempos atuais, mas para os internautas a apresentadora novamente virou meme e diversos fãs e seguidores brincaram com o novo visual no Twitter.

E você, com qual artista achou que Ana Maria Braga ficou mais parecida?