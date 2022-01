Leda Nagle celebra 71 anos de idade com a família: Aniversário perfeito

06/01/2022 | 12:10



Se não for para explodir o termômetro da fofura, a família Sato-Nagle nem usa as redes sociais! Leda Nagle completou 71 anos de idade, na última quarta-feira, dia 5, e aproveitou para passar o tempo agarradinha com o filho, Duda Nagle, a nora, Sabrina Sato, e a netinha, Zoe.

Na publicação, a jornalista escreveu:

Parabéns pra mim! Aniversário perfeito com meus queridos.

O filhão também se declarou:

Feliz aniversário minha mamãe querida! Te amamos.

Fofos, né?!