O adeus dos padres Ervino e João

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/01/2022 | 05:56



Eles formaram com o padre Giuseppe Bortolatto, pároco reitor, um trio que não deixou passar despercebida a data do segundo centenário da primeira paróquia do Grande ABC

(1812-2012).

Os três padres foram também partícipes da elevação da velha matriz à categoria de basílica.

Padre Giuseppe seguiu antes para Jundiaí, cidade que acolherá os padres Ervino e João. Segue-se, assim, a trajetória de religiosos que por onde passam semeiam amor,

palavras amigas, ensinamentos.

“Fico triste. Conversei bastante com padre João. Suas palavras me emocionaram. Ele sempre se dirigiu a mim como a moça do teatro que Deus ama", conforme Hilda Breda, do

Grupo Cênico Regina Pacis, que deu à Memória a informação sobre a transferência dos dois padres.

Em 2012, por ocasião dos festejos do bicentenário da Matriz da Boa Viagem, Memória gravou um longo depoimento com o padre Ervino, que à época pediu que não fosse

divulgado.

Dez anos depois, conversando com Hilda Breda, chegamos à conclusão que padre Ervino merece que algumas de suas histórias sejam conhecidas, pela linda trajetória de vida e

religiosidade que construiu. Sendo assim, sem consultarmos padre Ervino – que está no Sul, em visita aos familiares lá vai...

O documentarista

Depoimento: padre Ervino Luiz Vivian

Eu não sei quando decidi ser padre. Desde pequeno sempre houve aquela inclinação ou atração. Depois que já era sacerdote, minha mãe revelou que queria ser religiosa e

meu avô não deixou.

Certo dia, quando íamos para onde morava meu avô para rezar uma das minhas primeiras missas, no caminho, ela revelou:

- Está vendo aquele toco lá no meio da roça? Quando meu pai me disse que não me deixaria ir para o convento, ajoelhei perto daquele toco e rezei. Senhor, se não posso

ir para o convento, que pelo menos se tiver que casar, que meu filho seja padre.

Eu acho que ali nasceu a minha vocação. Minha mãe nunca me falou do seu pedido. Só me contou depois que eu já era padre. Ela nunca influiu na minha decisão. - Filho, faz o que Deus lhe pedir...

PRIMEIROS ESTUDOS

Com oito anos e meio eu saí de casa. Morávamos a 12 quilômetros da vila. Fui morar na casa paroquial. O padre Luchino Viero reunia as crianças do interior que quisessem

estudar no colégio das irmãs carlistas. Fiquei três anos lá. No primeiro ano estávamos em dois, no segundo ano em quatro. Nós quatro entramos no seminário e saímos padres.

Fiz o seminário em Guaporé (interior do Rio Grande do Sul). Vim para São Paulo e daqui para Roma. Retornei com a ideia de lecionar.

GRANDE ABC

Voltei de Roma em 1960. Lecionei no seminário do Ipiranga. Nos finais de semana vinha fazer o apostolado no ABC: Santo André, São Bernardo, Rudge Ramos, Ribeirão Pires, onde precisassem. Vinha no sábado e ficava até o domingo.

O FOTÓGRAFO

Gostava de fotografar para ter recordações no futuro. Fazia slides coloridos. Aprendera com colegas em Roma. Com isso, já em 1960, subi a torre da Matriz de Santo André e

registrei vários ângulos da cidade. Hoje tenho uma caixa de slides e agora não sei o que fazer com eles. Com meu irmão Celestino, já digitalizamos uns 300 slides.

NOTA DA MEMÓRIA – O jornalista Celestino Vivian trabalhou no Diário na década de 1970, organizando o Banco de Dados do jornal.

CAMINHADA

Durante 13 anos, em três etapas, atuei na igreja Santo Antonio, na Praça do Patriarca, Centro de São Paulo, patrimônio histórico que era mantido pela família dos condes Eduardo e Guilherme Prates. Pude conhecer os descendentes do Dr. Baeta Neves, que loteou a Vila Baeta, em São Bernardo.

Em 1990 fui coadjutor em Rudge Ramos, com o padre Romano. Passei um ano em Vicente de Carvalho, outros cinco em Curitiba. Vim para São Bernardo em 2005.

MEMÓRIA

Recordar o passado é sempre bom. Aqueles que estão presentemente à frente das instituições, não pensem que foram os únicos construtores deste progresso. Lembrem as

gerações passadas que também trabalharam e que talvez se sacrificaram muito mais do que nós nos sacrificamos hoje. Havia um dito que eu ouvi desde criança: “trabalhar

para o bem estar dos filhos”.

A ideia de muitos migrantes que vieram da Itália, da pobreza, era essa: ter muita vontade de progredir. Hoje há um consumismo desenfreado. Só se pensa no presente. Isso acontece inclusive com muitas empresas. É preciso pensar um pouco no que fizeram os nossos antepassados.

NOTA DA MEMÓRIA

O documentarista padre Ervino cobriu em vídeo todas as solenidades do bicentenário da Matriz da Boa Viagem. Generoso, repassou cópias de todo o material à página

Memória.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 9 de janeiro de 1972 – edição 1736

MANCHETE – Vestibulares: 60 mil prestam exames na Capital e Interior. No Grande ABC, Instituto Mauá de Tecnologia, FEI, Direito de São Bernardo e IMES (Instituto Municipal de Ensino Superior), futura USCS.

EM 9 DE JANEIRO DE...

1927 - Samuel Verdinassi Guidugli nasce em Monte Azul Paulista. Vem para Santo André em 1944. Ingressa no Grupo Rhodia e ali permanece até 1977, a maior parte do tempo na Valisère. Foi vereador de 1956 a 1959.

1977 – O Gisela ganha do Tamoio por 2 a 0, no Estádio Pedro Furlan, em São Caetano, e conquista o título da Copa Di Thieni relativo a 1976.

1987 - Grande ABC recebe a primeira Delegacia de Polícia da Mulher: obra é inaugurada no bairro de Rudge Ramos, em São Bernardo.

1992 – Diário há 30 anos:

MANCHETE – Partidos condenam alteração no INSS; trabalhadores e empresários criticam a alíquota maior.

MEIO AMBIENTE – Dersa recupera figueira de 200 anos no km 23 da Via Anchieta, que vinha sendo alvo de vandalismo. Foi aplicada fungicida no interior de uma fenda

situada no tronco da figueira, pela qual se jogavam lixo, velas acesas e animais mortos usados em despachos. Também foi aplicada na boca dessa fenda uma camada de

argamassa, à base de argila e cimento, para tapá-la. Uma mureta será construída ao redor, ornamentada com arbustos e espécies rasteiras. A equipe do Departamento de Conservação Rodoviária da Dersa era coordenada pelo engenheiro Luiz Carlos Fonseca.

CULTURA & LAZER – Primeira mostra de 1992 enfoca Santo André: “Retratos da Cidade”, com obras de 30 artistas que utilizam óleo sobre tela. Paula Caetano era a coordenadora do Setor de Artes Plásticas da Prefeitura de Santo André. Mostra foi montada no Salão de Exposições do Paço Municipal.

ADEUS – Morre a escritora Adelaide Carraro, aos 67 anos.

SANTOS DO DIA

Santo André Corsini (Itália, Florença, 1302 – Fiesole, 1374). Carmelita. Chegou a bispo de Fiesole.

Adriano

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em São Paulo, aniversariam em 9 de janeiro: Borebi, Embaúba e Iaras

Pelo Brasil: em Santa Catarina, Arvoredo, Balneário Barra do Sul, Belmonte, Calmon, Formosa do Sul, Irati, Novo Horizonte, Ouro Verde, Paraíso, Santa Helena e São Miguel do Passa Quatro; em Minas Gerais, Centralina; na Paraíba, Itaporanga e São Vicente do Seridó; no Rio Grande do Norte, Jundiá; no Paraná, Laranjal; e em Goiás, São Miguel do

Passa Quatro.

Falecimentos

Santo André

João Alves da Silva, 92. Natural de Custódia (Pernambuco). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Rachid Salim Mahmoud, 88. Natural de Líbano. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Paz, no Morumbi.

Ilma Lima de França, 87. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Maria Júlia dos Reis Lopes, 99. Natural de Lisboa (Portugal). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Jaime de Oliveira, 94. Natural de Alegre (Espírito Santo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Ruy Bezerra, 87. Natural de Itapecuru Mirim (Maranhão). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Thereza Wagner, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves. Dia 3. Jardim da Colina.

São Caetano

Francisco Marques de Mendonça, 93. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Maria Ribeiro da Silva, 89. Natural de Tomazina (Paraná). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 3, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Diadema

Amado Lino, 79. Natural de Varginha (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Vitalina Rosa de Jesus Farias, 82. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Pedro de Souza Cruz, 78. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.