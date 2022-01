Quais são as diferenças ao viajar com cachorro ou gato? Confira cuidados específicos

Redação

Do Rota de Férias



06/01/2022 | 11:55



Para quem pretende sair de férias com o animalzinho de estimação, vale saber que há diferenças importantes a serem levadas em consideração na hora de viajar com cachorro ou gato.

Independentemente do pet, é importante ter sempre em mãos a carteirinha de vacinação, com todos os imunizantes em dia, e ter um atestado de saúde recente emitido por um médico veterinário. Antipulgas e anticarrapatos também são fundamentais para evitar que o animalzinho esteja sujeito a doenças.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Antes de viajar, vale a pena também preparar uma mala com os potes de comida e de água, a ração que eles comem, petiscos, caminha e brinquedos. É imprescindível levar também a guia de passeio, a coleira com identificação e, se possível, um número de contato e endereço de algum centro veterinário da região. Assim, caso surja alguma urgência, você saberá o que fazer.

Diferenças ao viajar com cachorro ou gato

A partir daí, existem algumas diferenças na hora de viajar com cachorro ou gato. Confira as dicas da Ceva Saúde Animal.

Viajar com cachorro

Para uma viagem segura e confortável com cães, é importante transportá-los de forma adequada na caixa de transportes. Caso a viagem seja realizada de carro, é possível usar um cinto de seguranças específico para pets ou uma cestinha para cachorros pequenos, procurando deixá-los o mais confortável que puder.

Reduzir a quantidade de alimentos fornecidos no período em que o deslocamento ocorrerá é uma boa estratégia para os cães, que são sensíveis ao movimento do carro. Outra boa dica é passear bastante um pouco antes de pegar a estrada, pois isso pode ajudá-los a dormir durante o trajeto.

O aconselhável é pegar a estrada nas horas mais frescas, evitando o sol. Caso a viagem de carro seja mais longa, programe paradas a cada duas horas para que o pet possa dar uma volta, esticar as patinhas, fazer as necessidades e beber água.

Viajar com gato

Os gatos não costumam ser muito fãs de viagens e mudanças. Eles são animais mais territorialistas e não gostam de movimentações diferentes, ambientes desconhecidos e pessoas com as quais não estão muito familiarizados.

Antes de levar um gatinho para as férias, portanto, deve-se entender se isso pode causar muito estresse para o pet. Respeitar a personalidade do animal é fundamental, sempre. Se a opção for seguir em frente, use uma caixa de transportes adequada a seu tamanho.

Uma boa estratégia antes do passeio é deixar a caixa de transportes aberta em um ambiente, para que o gatinho se acostume a ela. Se possível, ter um cobertor e brinquedo do pet por perto estimula a curiosidade e faz com que ele se sinta mais confortável.

Durante a viagem, mantenha a caixa de transporte em uma região do veículo que não tenha tanta vibração, para evitar enjoos. Outro ponto interessante é limitar a visão do pet com uma toalha coloca sobre a grande da caixa, para reduzir o excesso de novas informações visuais que possam provocar estresse.

FOra isso, é importante reduzir a quantidade de alimentos no dia da viagem e, sempre que possível, fornecer um pouco de água ao felino durante o trajeto. Mesmo assim, evite retirá-lo da caixa até chegar ao destino.