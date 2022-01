Israel, da dupla com Rodolffo, testa positivo para covid-19 e cancela shows

06/01/2022 | 11:45



Israel Ribeiro, da dupla com Rodolffo Matthaus, testou positivo para covid-19. O sertanejo está em isolamento social e outros integrantes da equipe também estão com o coronavírus e foram afastados.

Rodolffo fez teste RT-PCR e o resultado foi negativo, de acordo com comunicado da assessoria de imprensa da dupla.

Os cantores teriam shows em Linhares, Guarapari e Cariacica, no Espírito Santo, e em João Pessoa, na Paraíba, na semana que vem. Todas as apresentações foram canceladas.

"O cantor Israel, junto de alguns integrantes da equipe, testou positivo para a covid-19 e todos cumprem isolamento em casa com sintomas leves. Rodolffo também fez o teste RT-PCR e o resultado foi não reagente", diz o comunicado no perfil oficial da dupla no Instagram.

Israel e Rodolffo reforçaram a importância da vacinação contra o coronavírus e do cumprimento das regras sanitárias impostas pelos órgãos de saúde.

Em breve, as novas datas das apresentações serão anunciadas nas redes sociais dos artistas.