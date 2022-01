Felipe Neto afirma que prêmio de um milhão e meio de reais do BBB é pouco: Não tem como

06/01/2022 | 11:10



Na noite da última terça-feira, dia 4, Felipe Neto fez uma live no Instagram onde deixou suas opiniões sobre o reality Big Brother Brasil e comentou sua possível participação. O youtuber inicou a conversa relembrando o desabafo feito nas redes sociais pela influencer Camila de Loures, que revelou ter sido convidada pela equipe de Boninho, mas que poucos dias antes de o programa começar, foi tirada da lista de participantes.

- Fiquei bolado. Assistindo o bagulho, quase chorei com ela falando. Sério que fizeram isso com ela? Falaram que ela estava no programa. Ela falou que eles avisaram que ela poderia não estar, mas porra? Ela fez as malas, contou a história triste. Parecia que ela estava no programa de Rodrigo Faro.

Ainda indignado com a situação, afirmou que se o mesmo acontecesse com ele, não hesitaria em tomar medidas e alugar um helicóptero para entrar na casa.

- Se falam pra mim, eu programo minha vida, porque a Camila faz conteúdo para a internet... Se o Boninho fala que eu vou, e faltando uma semana ele fala que não vou, eu vou, ah mas eu vou... Gastei 60 mil em enxoval, você acha que eu não alugo um helicóptero e me coloco lá dentro? Faz assim comigo Boninho, só faz.

Em seguida, o famoso comentou o prêmio de um milhão e meio de reais do programa e afirmou que, por motivos financeiros, não participaria do reality.

- Eu não tenho como participar do BBB por questões financeiras. É um pouco óbvio! O prêmio do programa... Não tem como! Se eu ganhasse... eu perderia muito dinheiro para ficar três meses lá, alguns vários milhões que teria que gastar para ir para o Big Brother.

Enquanto luta contra a depressão após as recentes polêmicas com conturbado término de seu noivado com Bruna Gomes, o famoso admitiu que chegou a conversar em privado com Boninho e considerou entrar na casa mais vigiada do Brasil.

- Falei para o Boninho: Vou te falar a real, estou tão surtado que se você me chamasse eu ia. Aí ele falou: Relaxa cara, vai lá descansar, relaxa essa cabeça, que já está tudo fechado, está tudo certo. Ele sabia que era porque fiquei muito doido com tudo o que aconteceu.

Ainda durante a transmissão, Felipe Neto leu um comentário de um seguidor que dizia que, para o empresário, o prêmio de um milhão e meio é troco. Ele negou o fato, mas afirmou que a quantia é pequena se comparada à sua renda.