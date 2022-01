Tristan Thompson teria se declarado para Khloé Kardashian horas antes de traí-la

06/01/2022 | 11:10



Senta que lá vem mais fofoca sobre a família Kardashian! Ao que parece, um novo capítulo sobre a traição de Tristan Thompson foi descoberto pelo jornal Daily Star. De acordo com a sessão do julgamento do processo movido por Maralee Nichols, a personal fitness com quem teve um affair, o jogador de basquete teria feito uma declaração de amor pública para Khloé Kardashian horas antes de traí-la.

Ainda segundo o jornal, a moça revelou um encontro entre eles em 14 de março de 2021 - um dia antes do aniversário do atleta. Na ocasião, Khloé postou um comentário amoroso para o companheiro e ele respondeu no mesmo tom de romance.

Sou grata por não conseguir fazer nada sem você e isso significa tudo para mim. Espero que você saiba, hoje e todos os dias, como é amado por mim e tantos outros, escreveu.

Eu te amo muito, Koko. Vamos continuar construindo memórias incríveis!, respondeu Thompson.

No entanto, recentemente, foi confirmado que o bebê de Nichols é mesmo do astro da NBA. Uma hora antes de assumir a paternidade nas redes sociais e pedir desculpas para a Kardashian, o TMZ flagrou uma entrega de 100 rosas para True Thompson, a filha de três anos de idade que tem com Khloé. O veículo conta que Tristan recebeu as flores pessoalmente no estacionamento do local onde a menina faz aula de ginástica.

Já a socialite parece estar no limite! De acordo com uma fonte da revista People, a modelo nem quer pensar em namoro depois da situação traumatizante de testemunhar diversas traições do ex.

Ela quer que o ano novo seja diferente. Quer se concentrar em sua própria felicidade. [Ela] nem imagina um namoro agora. Mas a família dela sabe que ela encontrará o cara certo quando estiver pronta. É difícil para os familiares quando ela está chateada. Eles a amam muito. Khloé é uma pessoa muito forte. Ela já mudou depois de descobrir que Tristan estava esperando outro bebê, disse.

Em meio ao drama, as irmãs se tornaram o porto seguro da empresária! Na última terça-feira, dia 4, quando o teste de paternidade de Tristan foi confirmado, Kim Kardashian usou as redes sociais para compartilhar fotos com seus filhos e Khloé. Na legenda, ela foi breve e postou apenas o símbolo do infinito.