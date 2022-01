Janet Jackson revela que foi afetada pelas acusações de abuso contra Michael Jackson: Culpada por tabela

06/01/2022 | 10:10



Janet Jackson liberou mais um trailer de seu documentário, marcado para estrear em 28 de janeiro. Nas imagens, é possível ter uma noção dos temas que serão abordados no filme, entre eles as polêmicas acusações de abuso feitas contra Michael Jackson.

Em um trecho, a cantora revela que o caso envolvendo o irmão afetou diretamente sua carreira como cantora e dispara:

- Culpada por tabela. Acho que é assim que chamam, certo? Eles constroem você e uma vez que você fica quebrado, eles são tão rápidos para derrubá-lo.

Além disso, Janet também irá comentar sobre as consequências do show com Justin Timberlake no Super Bowl de 2004. Caso você não se lembre, durante a performance, o cantor puxou a blusa de Jackson, deixando um de seus seios a mostra.

O filme será televisionado pela Lifetime e A&E.