Sesc oferece programação musical em janeiro

Da Redação



06/01/2022 | 08:57



O Sesc Santo André inicia o ano de 2022 com uma programação musical bastante diversificada e para todos os gostos, com grandes nomes da música popular brasileira. Abrindo a temporada, nos dias 7 e 8, o ex-Titã Paulo Miklos traz clássicos da banda e repertório autoral no show .

No dia 14, Zé Renato canta Paulinho da Viola com repertório do álbum O Amor é um Segredo, que traz releituras de clássicos do consagrado sambista. No dia 15, o cantor e compositor Jorge Du Peixe apresenta as canções de Baião Granfino, disco com versões de músicas de Luiz Gonzaga.

No domingo da próxima semana, às 16h30, o espaço de convivência receberá o show gratuito do Mayombe Afro Latino, projeto idealizado e dirigido pelo músico Jara Arrais, com a proposta de mostrar o repertório tradicional da música popular cubana e afro-latina e seus grandes autores e intérpretes.

Para adentrar a unidade e curtir os shows, é necessário apresentar comprovante com as duas doses ou dose única da vacina contra Covid-19.

Os ingressos custam de R$ 20 (meia e credencial plena) a R$ 40 (inteira). Aquisição de ingressos pode ser feita de maneira online pelo portal sesc-SP e presencial nas bilheterias da rede sesc-SP.