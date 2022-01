Após suposta briga com Carol Peixinho vazar, Thiaguinho sai do sério: Não caiam nessas ciladas

06/01/2022 | 09:11



Thiaguinho e Carol Peixinho, que supostamente vivem um affair desde maio de 2021, tiveram uma briga calorosa em um taxi em Jericoacoara, no Ceará. As informações são da colunista Fábia Oliveira. No entanto, assim que a publicação foi ao ar, o cantor não ficou nada feliz em ver seu nome envolvido em polêmica.

Nas redes sociais, sem citar o caso, ele fez um post indignado e chamou a situação de cilada.

Amigos? Tomem cuidado com as notícias que vocês leem na internet. Cada hora vem um absurdo maior que o outro? As pessoas estão desesperadas por audiência e atenção a QUALQUER CUSTO.

Não caiam nessas ciladas! Não fiquem consumindo e se intoxicando com esse tipo de informação. Procurem a LUZ! Tem muita coisa legal na internet!

Meditações, entrevistas de pessoas vencedoras, a palavra de Deus, testemunhos, música, etc? É isso.

Seguimos. No caminho do bem e da luz. Espalhando coisa boa, deitando com a cabeça tranquila no travesseiro e alertando quem eu gosto a encontrar o mesmo caminho! Se cuidem! Por favor!

Eita!