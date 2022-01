Anitta joga champanhe pro alto em Aspen e conta ultrapassa oito mil reais

06/01/2022 | 09:10



Anitta continua aproveitando suas férias com Gkay em Aspen, no Colorado. Nos últimos Stories compartilhados pela cantora, é possível ver a dupla aproveitando uma festa em um barzinho no meio da neve - com direito a muita comida, bebida e danças em cima da mesa.

Apesar do frio, Anitta esbanjou champanhe jogando o espumante para o alto e dando um verdadeiro banho em seus convidados.

Como esperado, a festinha não saiu barato! Em um dos vídeos, a Girl From Rio mostra o valor da conta, que deu 1458 dólares, cerca de oito mil reais.

Eita!