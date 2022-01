São Caetano em fase final de preparação à Superliga B

Dérek Bittencourt



06/01/2022 | 08:54



Um dos mais tradicionais times do vôlei feminino nacional, o São Caetano está na reta final de preparação para a estreia na Superliga B, que começa no dia 21. A competição reunirá dez equipes e as duas melhores conquistam acesso à elite, competição que o time do Grande ABC disputou consecutivamente desde a temporada 1990/1991.

“Nosso objetivo é fazer a final da Superliga B e conseguir a vaga na Superliga. Sabemos que será um campeonato equilibrado. São dez equipes, todas se reforçaram e a nossa também. Vamos conhecer melhor os times com o passar do campeonato, disputado em um turno único, mas que não vai ser de tiro curto, como no ano passado. É interessante, porque dá a possibilidade de evoluir na competição, para disputar a semifinal e lutar por vaga na final”, disse o treinador Fernando Gomes.

Como não poderia ser diferente, o time são-caetanense dá sequência neste ano à sua principal característica: descobrir, lapidar e revelar jovens talentos, mesclando-os com atletas mais experientes, contraponto interessante para medir forças com times como São Carlos, Franca, Minas Náutico, Sesc-Flamengo e Sesi-SP.

“Nossa expectativa é das melhores. Sei que tem equipes fortes, que várias boas equipes foram montadas, mas nós estamos trabalhando para voltar para a elite, para a Superliga A, onde São Caetano sempre esteve. Trabalhamos todos os dias com esse objetivo”, disse a levantadora Mikaella. “O time está com uma expectativa muito alta, estamos trabalhando há seis meses com o objetivo de estar no topo e voltar para a Superliga A. Desde o início, desde a nossa primeira reunião, a expectativa foi essa”, complementou a oposta Rafaela.