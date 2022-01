Palmeiras e São Paulo triunfam em jogos no Grande ABC

Dérek Bittencourt



06/01/2022



Pela primeira vez, o Grande ABC tem dois grandes do Estado nas sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior na região. O São Paulo, que em outras oportunidades já jogou em Mauá e Santo André, desta vez está em São Caetano e ontem estreou diante do CSE-AL, no Estádio Anacleto Campanella. O Tricolor teve trabalho diante dos alagoanos, chegou a perder um pênalti, mas, ainda assim, venceu por 2 a 0.

Os gols são-paulinos foram anotados por Pedrinho, convertendo penalidade aos cinco minutos do segundo tempo, e Vitinho, cobrando falta, aos 34. Ainda deu tempo de João Adriano desperdiçar pênalti, defendido pelo goleiro, aos 43. Com o resultado, o Tricolor é vice-líder do Grupo 21, justamente atrás do São Caetano, que tem os mesmos três pontos, mas à frente por ter marcado três gols. Os times voltam à ação no sábado, quando o São Caetano encara o CSE-AL (às 19h15) e o São Paulo pega a Perilima-PB (às 21h30).

Já em Diadema, o Palmeiras – que tenta conquistar pela primeira vez o título da competição – contou com o apoio da torcida para golear o Assu-RN, por 6 a 1, com destaque para dois gols do jovem Endrick, de apenas 15 anos, uma das promessas da base do Alviverde. Os demais tentos foram anotados por João Pedro (dois), Gabriel Silva e Jhonatan, enquanto DW descontou para os potiguares em um golaço, no ângulo, após falha da zaga palmeirense.

Com a goleada, o Verdão lidera o Grupo 28, com três pontos, mesma quantidade do Água Santa, mas o time da Capital fica à frente por ter marcado seis gols e sofrido um, enquanto o Netuno fez dois e levou um. O Palmeiras volta a campo no sábado, contra o Real Ariquemes-RO (11h), enquanto o Água Santa mede forças com o Assu-RN (às 8h45).