São Caetano abre 5.576 postos de trabalho; 493 só em novembro

Da Redação



06/01/2022 | 08:44



Após 20 meses de pandemia, São Caetano registrou a abertura de 5.576 postos de trabalho de janeiro a novembro de 2021. Os números são do Ministério do Trabalho. Somente em novembro foram criados 493 empregos formais na cidade.

Nos primeiros 11 meses de 2021 foram 48.035 admissões contra 42.459 desligamentos. "Com esse resultado, São Caetano atinge um total de 108.946 postos de trabalho com carteira assinada, o que representa um crescimento de 5,39% para o período", explica o secretário da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), Fernando Trincado.

Todos os setores da economia apresentaram variação positiva. Nos 11 primeiros meses de 2021, o destaque ficou com a construção civil, que obteve um crescimento de 23,41% dos postos de trabalho. Em seguida ficaram comércio, com 7,33%; indústria, com 4,07%; e o setor de serviços, 2,47%.