Quarteto da região vence compromissos da Copinha

Dérek Bittencourt



06/01/2022 | 08:42



O Grande ABC teve 100% de aproveitamento nos jogos de ontem no último dia da primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Bernardo FC, Água Santa, EC São Bernardo e São Caetano venceram seus compromissos e deram passo importante rumo à classificação para a segunda fase. Tigre, Cachorrão e Azulão lideram suas chaves, enquanto Netuno é segundo.

O Tigre entrou em campo primeiro e desafiou o time local, o Paulista, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pelo Grupo 18. E o gol da vitória foi marcado por Ruan, aos 30 minutos do primeiro tempo, aproveitando sobra, após bola alçada na área.

Já o Netuno fez a lição de casa no Estádio do Inamar, pelo Grupo 28, diante do Real Ariquemes-RO, mas não necessariamente com a tranquilidade que era imaginada. O Água Santa abriu 2 a 0, gols de Samurai, em penalidade convertida aos 34 minutos do primeiro tempo, e Geraldo, aproveitando cruzamento de Samurai, logo aos sete minutos da etapa final. Mas os rondonienses diminuíram aos 43, com Luiz Boone, colocando fogo nos instantes finais do jogo. Porém, a reação parou por aí e o placar se manteve em 2 a 1, para festa da torcida, que compareceu em bom número.

Quem também se deu bem jogando em casa foi o Azulão, que no Anacleto Campanella, pelo Grupo 21, triunfou sobre a Desportiva Perilima-PB por 3 a 1. Matheus Brito aproveitou bola alçada na área por Lobato e, com liberdade, bateu na saída do goleiro para abrir o placar para o São Caetano, aos 44 minutos do primeiro tempo. Gustavo França tentou duas vezes para aumentar, aos 30 da segunda etapa. Isaac Filho ainda diminuiu para os paraibanos em cabeçada fulminante, aos 31. Mas nos acréscimos, aos 46, Matheus Brito dominou, girou e mandou no canto, definindo o resultado.

SUSTO

Cachorrão foi outro que jogou em seus domínios e usou o gramado sintético do Baetão – em condições aquém das ideais – a seu favor para vencer o São Bento com dois gols no fim: 2 a 0, pelo Grupo 22.

O jogo correu de maneira equilibrada até que, aos 17 minutos do segundo tempo, o zagueiro da equipe de Sorocaba Felipe Santana ficou caído após choque de cabeça. Ele precisou de atendimento médico e foi solicitada a entrada da ambulância para encaminhar o atleta ao hospital – ele deixou o campo consciente e passaria por exames de rotina. Depois de 22 minutos de paralisação até regresso da ambulância e do médico, o jogo foi retomado e já era noite quando Mateus Pereira abriu o placar, aos 57 minutos, enquanto aos 65, Gabriel Argentino sofreu pênalti, convertido por ele próprio, aos 66.