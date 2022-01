PMI composto da China sobe de 51,2 em novembro para 53,0 em dezembro

06/01/2022 | 07:08



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da China subiu de 51,2 em novembro para 53,0 em dezembro, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira (no horário local) pela IHS Markit em parceria com a Caixin Media. Números acima de 50 indicam expansão da atividade.

O PMI de serviços, divulgado no mesmo levantamento, subiu de 52,1 em novembro para 53,1 em dezembro.

Segundo a IHS e a Caixin, o desempenho do índice composto reflete dados mais fortes tanto da indústria quanto de serviços no último mês de 2021. Além disso, a taxa de inflação foi a menor dos últimos 15 meses. O emprego no nível composto, porém, ficou estagnado, e a confiança das empresas caiu ao menor nível desde maio de 2020.

"A economia se recuperou em dezembro com melhorias na demanda e na oferta de indústria e serviços. Mas as empresas estavam menos otimistas, levantando questões sobre a estabilidade da recuperação econômica. Os repetidos surtos de covid-19 e a lentidão da demanda externa foram um desafio para a estabilidade", comentou Wang Zhe, economista sênior do Caixin Insight Group.