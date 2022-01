Espaços vitais

Do Diário do Grande ABC



05/01/2022 | 23:59



A cada dia tem-se a impressão de que o coronavírus se torna mais traiçoeiro. Quando parecia que a ameaça já tinha passado, por causa do avanço da vacinação, eis que surge mais uma variante e começa a apavorar o mundo. Na Europa, vários são os países que estão mais uma vez impondo barreiras sanitárias para reduzir os danos já causados pela ômicron.



Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden prometeu que irá dobrar, de 10 milhões para 20 milhões, a quantidade de pílulas do medicamento antiCovid produzido pela Pfizer, isso porque cresce vertiginosamente o número de infectados pela doença e, sabidamente, parte da população norte-americana não aceita as vacinas.



Por aqui as coisas também não estão fáceis. Além da Covid, uma epidemia de Influenza assola o território nacional. E, como este Diário mostrou na quarta-feira, já há no Grande ABC casos da chamada ‘flurona’, que é quando o paciente está infectado pela Covid e pela Influenza.



Diante deste cenário é urgente que se tomem medidas. E que se use a criatividade para enfrentar o inimigo. A calmaria experimentada após a terrível onda de mortes que assolou o País no último ano só veio por causa da vacinação em massa da população. Os brasileiros entenderam a necessidade de se imunizar e não perderam tempo. Agora, diante de mais uma onda, é preciso seguir vacinando, principalmente as crianças de 5 a 11 anos, que estão desprotegidas e logo voltarão às escolas. E para ter êxito, é necessário facilitar o acesso às doses.



Ontem o governo do Estado manifestou a intenção de distribuir as vacinas em escolas. Para isso, dependeria da colaboração dos municípios com a mão de obra para a aplicação. No mesmo dia, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, anunciou que os shoppings da cidade serão usados como locais de aplicação dos imunizantes. Ponto para os dois. Essas iniciativas podem ser a diferença na luta pela vida.