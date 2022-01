Vacinar crianças é fundamental, avalia tucano Pio Mielo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



06/01/2022 | 00:01



Vereador e vice-presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB) avaliou que a inclusão de crianças no PNI (Plano Nacional de Imunização) contra a Covid-19 é fundamental para a retomada das atividades escolares neste ano. O tucano participou de ive pelo Facebook do Diário, ontem à noite, na qual respondeu também a questões enviadas por moradores da cidade.

Segundo o parlamentar, que até o fim de 2021 atuou como presidente do Legislativo, o Brasil sempre teve a preocupação em vacinar suas crianças desde o nascimento, e que o governo federal, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), não deveria encarar a situação como “uma questão política”.

“(A vacinação das crianças) É fundamental, pois não estamos falando de política, mas sim de vidas. O Brasil sempre teve hábito de vacinar as crianças, então não há motivo para que se faça movimento contrário. Até conselho de pediatria foi favorável à inclusão das crianças no plano de vacinação”, declarou o vereador. Pio Mielo é professor, fez base política atuando na área e hoje é um dos principais vereadores de São Caetano a levantar bandeira em defesa da educação.

Na visão de Pio, a ação do governo federal acabou resultando no atraso da vacinação da camada adulta da sociedade, o que prejudicou a reabertura econômica nos municípios. O tucano também pontuou que, se hoje o Brasil tem uma das menores taxas de morte por Covid no mundo, isso se deve à imunização, que acabou caminhando devido à forte atuação, principalmente, dos municípios.

“E tenho certeza que o município de São Caetano irá aderir rapidamente (à vacinação das crianças). São Caetano, desde 2020, foi referência nacional de combate à Covid-19. Desde o projeto de testagem nas residências, até no andamento da vacinação”, pontuou Pio Mielo.

SECRETARIADO

Pio Mielo também avaliou o secretariado escalado pelo prefeito da cidade, José Auricchio Júnior (PSDB), que foi empossado no fim do ano passado. Na análise do vice-presidente da Câmara, Auricchio é conhecido por “montar bons times” e que o atual também se enquadra nesta definição.

“Os nomes escolhidos pelo prefeito são ótimos e não tenho nenhum óbice. Acredito que todos sejam nomes técnicos, mas que também consigam desenvolver atuação política, principalmente de política pública”, afirmou.