São Paulo tem dificuldades para vencer e Cruzeiro goleia na estreia da Copinha

05/01/2022 | 21:47



São Paulo e Cruzeiro estrearam com vitória na 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite desta quarta-feira. O time do Morumbi teve mais dificuldades diante do CSE-AL, enquanto os mineiros golearam o Palmas-TO. Foram disputados outros dois jogos nesta noite.

Pelo Grupo 21, o São Paulo, comandado pelo ex-jogador e agora técnico Alex, sentiu o peso da estreia e venceu o CSE por 'apenas' 2 a 0, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A partida aconteceu debaixo de muita chuva.

O primeiro gol do São Paulo saiu apenas no início do segundo tempo, quando Patryck foi derrubado na área por Vinicius e o árbitro marcou pênalti. Aos 5 minutos, Pedrinho cobrou muito mal, mas contou com incrível falha do goleiro para comemorar o gol.

Já na reta final da partida, aos 34, Vitinho cobrou falta de muito longe, contou com ajuda do gramado molhado e viu a bola parar no fundo das redes. João Adriano poderia ter feito o terceiro do São Paulo, mas ele perdeu pênalti, defendido pelo goleiro Bruno e que manteve o placar em 2 a 0.

Já o Cruzeiro não teve dificuldades para vencer o Palmas-TO, por 5 a 0, no estádio Francisco Vieira, em Itapira. Alex Matos, Victor Diniz, Geovane, Breno e Paulinho marcaram para os mineiros.

Pelo Grupo 22, debaixo de um temporal, o Aster Brasil-ES venceu o Londrina-PR, por 2 a 0, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. O confronto precisou ser paralisado por 20 minutos por causa da forte chuva, mas foi retomado. Por fim, pelo Grupo 29, o Oeste-SP venceu o Floresta-CE, por 3 a 1, na Arena Barueri, em Barueri.