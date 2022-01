Daniel Alves estreia, Barcelona vira diante do Linares e avança na Copa do Rei

05/01/2022 | 18:47



Foram quase cinco meses de espera, mas Daniel Alves, enfim, voltou aos gramados oficialmente. O lateral-direito brasileiro fez sua estreia na sofrida classificação do Barcelona às oitavas de final da Copa do Rei, com virada sobre o pequeno Linares, por 2 a 1, fora de casa.

Sem jogar desde 9 de setembro, quando defendeu a seleção brasileira diante do Peru, pelas Eliminatórias, Daniel Alves foi titular em sua estreia oficial neste retorno ao clube catalão - já havia disputado um torneio amistoso contra o Barcelona, em dezembro.

Recuperado da covid-19, o brasileiro de 38 anos é considerado um líder em campo pelo técnico Xavi. Com ele, o Barcelona viu o rival da terceira divisão dar um susto com gol de Hugo Díaz, logo com 12 minutos, no Estádio Municipal de Linarejos, em Xaém.

A zebra durou até o intervalo. Desgostoso da apresentação do Barcelona, Xavi optou por mudanças. Foram logo três, entre elas, a entrada de Dembélé. O atacante foi o responsável pelo gol de empate em jogada individual e finalização certeira.

Aos 24 minutos da fase final, finalmente o Barcelona assumiu o placar, com gol de Jutglà. Em vantagem, os catalães conseguiram segurar a vantagem até o fim e avançaram. Daniel Alves atuou o tempo todo e espera ganhar mais chances para mostrar ao técnico Tite que ainda pode ser aproveitado na seleção brasileira.

Nos outros jogos do dia, o Valencia fez 2 a 1 no Cartagena, mesmo placar do triunfo do Maiorca sobre o Eibar, a Real Sociedad anotou 3 a 2 no Leganes, o Betis derrubou o Valladolid com 3 a 0, o Baleares surpreendeu o Celta de Vigo com 2 a 1 e o Rayo Vallecano fez 1 a 0 no Mirandes.