Competências profissionais em alta

Uma das maiores resoluções do novo ano certamente está ligada à carreira e ao sucesso profissional. Saber e desenvolver as competências profissionais são fundamentais para elevar seu nível de êxito e crescimento no mercado de trabalho em 2022, afinal, todos buscam desenvolver melhor versão de si. As ‘competências profissionais’ são conjunto de qualidades que um profissional deve desenvolver se quiser obter crescimento, recolocação, boa transição de carreira, entre outros pontos. Dos que deverão receber maior atenção pelos gestores e recrutadores em 2022 estão:



– Autoconfiança: a crença nas próprias habilidades, a compreensão do próprio valor, e a convicção de poder realizar refletem na autoconfiança de uma pessoa. O primeiro e intransferível passo é confiar em si, afinal, como alguém vai confiar em você se você não for o primeiro a confiar e a passar confiança?



– Qualificação: um dos passos para o sucesso profissional que não pode faltar. É preciso estar atualizado com as novidades do mercado, e quanto mais novas habilidades o profissional tiver, maiores as chances de se destacar. Aproveite todo o tempo disponível que tiver para realizar cursos, especializações e o que mais tiver ao seu alcance. Hoje há muito conteúdo gratuito e diverso na internet, inclusive.



– Clareza. Dividirei em quatro passos:



1 – Entendendo o estado atual: ele define o seu hoje e pode ser fruto do seu passado, mas o seu futuro depende da sua decisão agora;



2 – Identificando o estado desejado: nada mais é do que o que você se propõe ser, viver e deseja realizar daqui a algum tempo. Traçar metas e objetivos.



3 – Validando o estado desejado: somente identificá-lo não é o bastante. Você precisa ir além, entender qual é a razão para buscá-lo, e validá-lo, ou seja, ver de que maneira você pode adquirir essas competências.



4 – Planejamento: após validar o estado desejado, é hora de criar estratégia para chegar até ele.



– Crescimento Contínuo: um aspirante ao sucesso profissional está em constante desenvolvimento e buscando crescer nas áreas que mais precisa, pois a constância é amiga do sucesso.



– Inteligência relacional: diz respeito à forma como você se relaciona consigo, com o outro e o mundo. É o saber ligado aos relacionamentos intrapessoal e interpessoal. Hoje em dia as empresas têm dado atenção especial aos candidatos que desenvolvem bem este quesito, pois passaram a entender que não somente a capacitação e a inteligência emocional eram o suficiente para preencher com alta performance as vagas.



Esteja atento às competências, desenvolva, faça o seu melhor e foque no seu objetivo. Sucesso!



Alexander Costa é especialista em desenvolvimento humano, liderança e carreira.



PALAVRA DO LEITOR

Péssima!

O atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Baeta Neves, em São Bernardo, é de péssima qualidade. Dia 4 estava lotada. Ontem minha mãe foi ao local e enfrentou demora para a entrega da senha, demora para passar na triagem e demora para passar no médico. Péssima a qualidade! A pessoa acaba ficando doente. A gente chega está vazia, de repente fica cheia. Nessa UPA as pessoas que estão tossindo ficam juntas das que não estão. É tudo misturado e, mais uma vez, o atendimento é de péssima qualidade.

Delmara Macedo

São Bernardo



Lastimável!

A Secretaria de Cidadania de São Bernardo, ocupada pelo vereador Peri Cartola, deixou de ser ponto de fomento de políticas públicas positivas voltadas para a cidadania dos munícipes e passou a ser ponto de atendimento (quebra galho) de munícipes referente a gatos e cachorros! Nada contra os animais, porém, a secretaria é muito mais que isso! Cadê as políticas voltadas para os idosos? Cadê as políticas voltadas para as crianças? Cadê as políticas voltadas para os deficientes? Cadê as políticas voltadas para as mulheres? Cadê as políticas voltadas para a diversidade de gênero? Cadê as políticas voltadas para a liberdade religiosa? Lastimável.

Janaina da Silva

São Bernardo



Física quântica

O mundo abstrato envolve o mundo concreto. A física quântica nada mais é do que tentativa da ciência de explicar a vida espiritual. Deus é espírito. E a consciência, exaltação prática dessa entidade universal. A unicidade do universo, representativa de Deus, é como a somatória das inteligências celulares, representativa do homem, do ser humano. O gato de Schrödinger (experiência mental desenvolvida pelo físico austríaco Erwin Schrödinger), representatividade do princípio da incerteza da física quântica, nada mais é do que a própria espiritualidade, consciência, do status quo do quantum (estado atual), energia do átomo. A célula humana se equivale a uma molécula atômica, portanto, ao mundo abstrato que se integra, se soma quantum por quantum para se tornar mais eficiente, senhor de seus atos e procedimentos universais, existenciais. Nada se cria, nada se extermina e tudo se transforma, energeticamente.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano



Papelão!

Que papelão! Jair Bolsonaro, que desde o início da pandemia – com desprezo à ciência dizia ser ‘gripezinha’ –, que já matou 620 mil brasileiros, criou problemas também para vacinação – que já deveria estar em curso – de crianças de 5 a 11 anos. E para atazanar pais e prejudicar nossos pequenos, a pedido do presidente, o Ministério da Saúde – dirigido por médico também negacionista, Marcelo Queiroga, e que defende que a vacinação seja apenas com prescrição médica – resolveu fazer consulta pública para os pais decidirem. Resultado foi derrota acachapante ao Planalto. Já que a maioria acha absurdo exigir prescrição médica para vacinação de crianças nesta Pátria tão maltratada por Bolsonaro. Esse é mais um episódio vergonhoso patrocinado pelo presidente, que, entre outras perversidades, não está nem aí para salvar vidas.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)