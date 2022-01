Sonhando com 1º título, Palmeiras estreia na Copinha com vitória por 6 a 1

05/01/2022 | 18:07



Um dos favoritos ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, por ter muitos jogadores que já estrearam no profissional, começou sua caminhada goleando o ASSU por 6 a 1 na tarde desta quarta-feira, em Diadema. O clube alviverde busca quebrar o tabu de nunca ter vencido a competição.

A estreia do Palmeiras teve como destaque o trio formado por Gabriel Silva, Giovanni e Endrick. O último tem apenas 15 anos e foi logo fazendo dois gols em jogo que conta com atletas até 21 anos. João Pedro também marcou duas vezes, enquanto Jhonatan e Gabriel Silva deixaram suas marcas. Pelo Assu, DW descontou.

Com a vitória, o Palmeiras lidera o Grupo 28 com três pontos, assim como o Água Santa, que bateu o Real Ariquemes-RO, mais cedo, também em Diadema, por 2 a 1.

Dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, mais dois estiveram em campo na tarde desta quarta-feira. O Coritiba sofreu, mas derrotou o Real Brasília por 1 a 0, no Nicolau Alayon. Já em Porto Feliz, o Goiás estreou com vitória por 2 a 0 para cima do Iape-MA.

Um dos destaques do dia, porém, foi o Mirassol, que fez sonoros 7 a 0 para cima do Confiança, em Bálsamo, destaque para Moreira, autor de três gols, que contribuíram para o time do interior paulista chegar aos seis pontos, na liderança do Grupo 3.

Ainda nesta quarta-feira, os times nordestinos não tiveram bom aproveitamento. O Ceará ficou no empate por 1 a 1 com o Bragantino-PA, mesmo resultado do duelo entre Náutico e Serranense-MG.

Confira todos os resultados desta quarta-feira:

SKA Brasil-SP 3 x 0 Rio Claro-SP

Paulista-SP 0 x 1 São Bernardo-SP

Vasco-RJ 5 x 1 Lagarto-SE

Água Santa-SP 2 x 1 Real Ariquemes-RO

Desportivo Brasil-SP 3 x 0 Botafogo-SP

Ibrachina-SP 3 x 1 Internacional de Limeira-SP

Nacional-SP 1 x 0 Capivariano-SP

Ceará-CE 1 x 1 Bragantino-PA

Mirassol-SP 7 x 0 Confiança-SE

Linense-SP 2 x 2 Desportiva Aliança-AL

Coritiba-PR 1 x 0 Real Brasília-DF

Goiás-GO 2 x 0 Iape-MA

Náutico-PE 1 x 1 Serranense-MG

Palmeiras-SP 6 x 1 Assu-RNS