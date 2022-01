Índice de Commodities do BC cai 0,71% em dezembro, mas sobe 50,72% em 2021

05/01/2022 | 16:00



O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) caiu 0,71% em dezembro ante novembro, informou nesta quarta-feira, 5, a instituição. O indicador passou de 399,81 pontos para 396,96 pontos. No ano de 2021, porém, houve um salto de 50,72%, após aumento de 28,14% em 2020.

Com o "boom" de commodities dos últimos dois anos, o indicador quase dobrou, de 205,54 pontos no fim de 2019 - uma alta de 93,14%.

Para efeito de comparação, o BC também divulga em seu documento o indicador internacional de commodities, o CRB, que avançou 1,99% na mesma relação mensal e 43,80% na anual.

A queda do IC-Br na margem em dezembro foi resultado direto do recuo do segmento de Energia, que teve retração de 7,72% no mês. O indicador de Agropecuária avançou 0,65% e de Metal, 2,30%.

Em Agropecuária estão incluídos itens como carne de boi, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz e carne de porco.

Já o segmento de Metal reúne alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo e níquel. Por sua vez, em Energia estão inclusos os preços de gás natural, carvão e petróleo.

Em 2021, por sua vez, o segmento que mais subiu foi o de Energia (73,89%), seguido por Metal (48,50%) e Agropecuária (45,23%).