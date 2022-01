Água Santa e São Bernardo FC vencem seus compromissos de estreia na Copinha

Do Diário do Grande ABC



05/01/2022 | 15:24



São Bernardo FC e Água Santa venceram seus compromissos de estreia pela Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira, 5. O Tigre bateu o Paulista por 1 a 0, em Jundiaí, enquanto o Netuno fez 2 a 1 sobre o Real Ariquemes-RO, em Diadema.

O Aurinegro entrou em campo primeiro e desafiou o time da casa, Paulista, no Estádio Jayme Cintra, em Jundia, pelo Grupo 18í. E o gol da vitória foi marcado por Ruan, aos 30 minutos do primeiro tempo, aproveitando sobra após bola alçada na área.

Já o time diademense fez a lição de casa no Estádio do Inamar, pelo Grupo 28, diante do adversário rondonienese, mas não necessariamente com a tranquilidade que era imaginada. O Água Santa até conseguiu abrir 2 a 0, gols de Samurai e Geraldo, mas os visitantes diminuiram, com Luiz Boone, colocando fogo no jogo. Porém, a reação parou por aí e o placar se manteve em 2 a 1.