Em busca da Ritz Band

Narcizo Scartezini

(Salto, 4-4-1927 – Santo André, 1-1-2022)

“Um período feliz de nossa juventude e que, até nossos dias, permanece na lembrança de quem teve o privilégio de se divertir ao som da orquestra”. “A nossa Ritz Band”, Ronaldo Benvenga, coluna “Quinta Avenida”, Diário. 30-6-2002.



Pois é, amigo Ronaldo Benvenga, e lá se foi Narcizo Scartezini rumo ao infinito, em busca de outros companheiros da sua orquestra tipicamente andreense e que partiram antes dele.

Ele deixa saudades, como bem você escreveu em 2002. Deixa as declarações dadas a você e a esta página Memória. Deixa fotografias belíssimas, reproduzidas, publicadas e cujos negativos repousam no Banco de Dados do Diário para novas futuras publicações e recordações – afinal, aproximase mais um Carnaval, sem os folguedos de outrora em Santo André e por esse Brasil afora.

Vez ou outra, Sr. Narciso ligava. Dizia: encontrei outra foto da Ritz Band.

Certa vez, ele nos comoveu, ao perguntar: - Quando morrer, eu vou entrar no obituário?

Nem lembramos a nossa resposta. Mas Narcizo Scartezini era tão especial, que a sua despedida vem aqui para o alto da página, com algumas informações por ele deixadas, a nós da Memória e ao querido Ronaldo Benvenga:

Narciso começou estudar saxofone aos 13 anos, trocando pelo trompete, que considerava um instrumento menos difícil, sem tantas válvulas a serem apertadas.

Veio para Santo André aos 15 anos, quando o pai, em 1942, começou a trabalhar na Pirelli.

Organizou a orquestra de danças Ritz Band em 1945. Atravessou com ela toda a década de 50, para despedir-se no início dos anos 60.

Como tantas outras, a Ritz Band foi vencida pelos balanços mais modernos – do rock-and-roll, do iê-iê-iê, da própria Bossa Nova – que pôs para escanteio os antigos sambas-canção, boleros, valsas, mambos e swing.

Enquanto existiu, a Ritz Band fez escola. E dominou os carnavais de clubes locais: Aramaçan, Ocara, GM, Rhodia, Primeiro de Maio, clube da GM, Pirelli.

Lembranças do trombone de Bruno de Traglia, do pistão de Pedro de Almeida, do sax de José Bovi, Agenor dos Santos, José Conti e Francisco Salles, da pianista Elisa Frederich.

Vasco Aguiar ao contrabaixo; as cantoras Helena Moretti e Emilinha, o cantor Felipe Rosa, a bateria de Toninho, Osvaldo Aragão e Xaxá.

A DESPEDIDA

Narcizo Scartezini era filho de João Scartezini e Angelina Garcia Scartezini. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Parte aos 94 anos. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção. Viúvo de Leonor Galuzzi Scartezini, ele deixa dois filhos, Décio e Flávia.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 6 de janeiro de 1972 – edição 1733

MANCHETE – Governador Laudo Natel integra São Paulo no Plano Siderúrgico Nacional.

SÃO BERNARDO – Prefeitura iniciava a construção de dois parques infantis, nas Vilas Duzzi e Euro.

NOTA – São as atuais EMEIs, a de Vila Duzzi chamada Guilherme de Almeida; a de Vila Duzzi, denominada Rui Barbosa.

ESPECIAL – O amor de um padre integra Vila Palmares. A primeira grande reportagem sobre o padre Rubens Chasseraux, escrita por Aleksandar Jovanovic, com fotos de João Roberto Colovatti.

LÍNGUA – Com a nova regulamentação da ortografia portuguesa, que entrará em vigor a partir do dia 20 (de janeiro de 1972), menos palavras serão acentuadas. As novas normas resumem-se na supressão do acento diferencial das palavras de mesma grafia e sons diferentes do trema dos hiatos do sufixo “mente” ou dos sufixos iniciados pela letra “z”.

1902 – Das agências: Santos Dumont começará no dia 20 de janeiro as experiências preparatórias da sua travessia de Nice a Calvi, na Córsega. Calcula que poderá efetuar a travessia em três horas.

1922 – Milão (UP). Devido à contínua seca e falta de energia elétrica, o prefeito reduziu a iluminação das ruas, mandando fechar os estabelecimentos públicos às 11h. Foi proibido aos consumidores acender a luz das 8h às 17h.

1917 – Visitam a Estação São Bernardo, hoje Santo André: Eugênio de Barros, negociante em Santos; e Erasmo de Camargo, clínico residente na Capital.

1952 – Estava em pleno funcionamento o oleoduto interligando Santos a São Paulo, cruzando o Grande ABC. Toda gasolina já era transportada por ali, não havendo nenhum transporte deste produto por via férrea ou por estrada de rodagem. O Ministério da Viação informava que nova linha de oleoduto, para transporte de combustíveis pesados, seria inaugurada entre março e maio (de 1972).

1987 – Realizava-se o 1º Mundialito de Futebol de Seniores. A estreia do Brasil foi com a Itália: vitória por 3 a 0, no Pacaembu. Os gols foram marcados por Lelli (contra), Rivelino e Dario. Pelé jogou o tempo inteiro, mas não atuaria nos demais jogos.

1992 – Diário há 30 anos:

TV por assinatura investe na popularização com a previsão de triplicar o número de assinantes em 1992. Globosat e TV-A acenam com programas menos elitistas.

Valdenor Pereira dos Santos (Sesi-Coral/São Caetano) ganha a 15ª Prova de Reis.

SANTOS DO DIA

Dia de Reis e da Epifania do Senhor

Julião e Basilissa

Carlos de Sezze

HOJE

Dia dos Reis Magos

Falecimentos

Santo André

Luiza Turzzi Malvesi, 97. Natural de Dourado (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ana Maria de Jesus, 96. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Helena Frigo Jacome, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

São Bernardo

Encarnacion Chaparro Bertoni, 99. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Vitali Marsimovitsoh Otuzoni, 82. Natural da Rússia. Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 1°. Memorial Jardim Santo André.

São Caetano

Elza Valim Ferreira, 87. Natural de Assis (São Paulo). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edi Lima, 84. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Maria das Dores Cruz, 83. Natural de Umari (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Jurandir Antunes de Morais, 83. Natural de Cesário Lange (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2, em Santo André. Vale da Paz.

Mauá

João Graciano dos Santos, 96. Natural de Senador Firmino (Minas Gerais). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Senador Firmino.

Ribeirão Pires

Jair Pereira Lemos, 58. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.