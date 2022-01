Internautas apontam que Paolla Oliveira colocou silicone

05/01/2022 | 14:11



Paolla Oliveira deu um upgrade no corpão? De férias em Fernando de Noronha ao lado do namorado, Diogo Nogueira, a atriz levantou suspeitas de que teria colocado silicone nos seios após postar um clique nos Stories. A partir daí, os fãs ativaram o modo CSI e compararam algumas fotos antigas com a atual.

Passada que Paolla Oliveira colocou silicone, nada contra, mas antes eu a tinha como inspiração por não querer colocar, e o mais legal disso tudo, ela não disse a ninguém, não foi noticiado em canto nenhum! Ela é mto discreta, disparou uma fã.

Paolla Oliveira botou silicone. Justo ela. Meu mundo cai, escreveu outra.