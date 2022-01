Polícia Militar prende dois homens por furto a residência em São Bernardo

Da Redação



05/01/2022 | 13:26



Durante a madrugada dessa quarta-feira, 05, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento recebeu via rádio uma informação sobre furto em andamento a uma residência no bairro Baeta Neves, em São Bernardo.

A equipe se deslocou ao local e logo após coletarem as características indivíduos com a solicitante os agentes começou um patrulhamento pela região.

Os policiais encontraram os infratores na Rua dos Vianas, próximo ao número 2277, eles levavam parte do material do portão onde aplicaram o furto, uma mochila com fios de cobre e ferramentas. Ambos foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia do município, onde estão a disposição da justiça. Além do furto, foi constatado que um dos indivíduos era procurado.