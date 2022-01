Com cinco casos de covid-19, elenco do Palmeiras se reapresenta em São Paulo

05/01/2022 | 13:00



O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo, para testes e exames de pré-temporada após o período de férias. Mas não com boas notícias. Antes do início dos trabalhos, os atletas foram submetidos a testes para detecção de covid-19 na recepção do centro de excelência e cinco tiveram resultado positivo: o goleiro Weverton, os meio-campistas Patrick de Paula e Gustavo Scarpa e os atacantes Rafael Navarro e Breno Lopes.

De acordo com a assessoria de imprensa do Palmeiras, todos os jogadores infectados estão assintomáticos e, por orientação do departamento médico, foram isolados imediatamente por 10 dias, quando poderão se submeter a novos testes.

"Nosso protocolo de prevenção à covid-19 previa uma testagem antes de iniciarmos os exames. Os atletas que tiveram resultado positivo estão em perfeitas condições de saúde e assintomáticos. Foram prontamente isolados em suas residências e seguirão os cuidados médicos que nós determinamos como parte do protocolo. Agora, faremos o monitoramento diário da condição clínica de cada um deles", afirmou Pedro Pontin, médico do Palmeiras.

Em uma parceria do clube com o hospital Sírio-Libanês, que ocorre desde 2017, os jogadores, divididos em turnos, realizaram no centro de excelência exames cardiológicos e avaliações laboratoriais em geral, além de testes físicos com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

"Temos uma parceria com o hospital Sírio-Libanês e, graças a isso, pudemos fazer todos os exames dentro da nossa estrutura na Academia de Futebol. Fizemos exames laboratoriais, de urina e análises clínicas, além de ultrassom, ecocardiografia e ergoespirometria para avaliar a função cardiopulmonar. Assim, poderemos prosseguir com o planejamento e a preparação para este mês importante de pré-temporada. Fomos bem-sucedidos graças à competência dos profissionais, a adesão dos atletas e isso vai nos trazer agilidade para deixar todos em plenas condições para a comissão técnica", explicou Pontin.

O grupo segue na Academia de Futebol e terá outra atividade no período da tarde, com início às 17 horas. Antes, às 14 horas, comissão técnica, staff e atletas participarão de reuniões para orientações e informações sobre a temporada 2022.