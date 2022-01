Suzana Alves, a ex-Tiazinha, nega romance com cantor Daniel

05/01/2022 | 12:10



Suzana Alves que ficou super conhecida na década de 1990 por ser a Tiazinha, acabou dando recentemente uma entrevista para o podcast Inteligência Ltda e fez questão de negar um romance que teria tido com o cantor Daniel.

Tudo porque o sertanejo acabou escrevendo em sua biografia lançada há alguns anos sobre o caso e Suzana fez questão de deixar claro que na verdade eles não tiveram um namoro e sim que o cantor sofreu apenas por um amor platônico.

- Eu não tive nenhum relacionamento com o Daniel. Foi o Daniel que escreveu o livro dele. É que ele teve, eu acho, que um amor platônico. Para mim foi amor platônico. Mandei uma intimação para ele [pare ser retirada a informação do livro, na época em que foi lançado].

A Tiazinha também revelou que acredita que ele era uma pessoa muito inocente na época e foi até o motivo dele ter fantasiado o romance.

- Ele era muito menino, muito ingênuo e criou na cabeça dele alguma coisa. Para mim, foi isso! Eu cheguei a essa conclusão para não ter que passar por coisas mais constrangedoras.

A artista continuou tocando no assunto e relembrou que existia uma produtora que já tinha trabalhado com o cantor que gostaria que Suzana se casasse com ele.

- Acho que era mais sonho dela e ela colocou isso na cabeça do Daniel. Eu não sei... ele namorava. Olha, eu fiquei bem decepcionada. Ele quis dar uma aparecida aí, desculpa.

Vixe, que confusão!