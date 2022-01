Ana Maria Braga revela que cabeleireiro do Mais Você está com Covid-19 e faz alerta: Não é brincadeira

05/01/2022 | 12:10



A nova onda de infectados pelas Covid-19 vem preocupando cada vez mais a população. Prova disso foi o alerta que Ana Maria Braga fez durante o Mais Você desta quarta-feira, dia 5. A apresentadora interrompeu a atração para informar que os casos aumentaram 50% em São Paulo e o cabelereiro do programa testou positivo para a doença.

- A gente está vendo esse monte de gente na praia. A gente está vendo a aglomeração que aconteceu no final de ano - com pessoas se reunindo e se abraçando... Parecia que o mundo tinha voltado ao normal. Mas ontem, vendo um dos nossos telejornais, vi que o nível de contaminação de Covid está aumentando cada dia mais. Temos dados que comprovam o aumento de 50% só em São Paulo [...]. O sistema de saúde pode voltar a colapsar. Portanto, este alerta vale para todo pais: não se descuide, use máscara e evite aglomerações, começou a loira.

- Eu convivo com algumas pessoas aqui na Globo e todo mundo usa máscara e faz exames. Aí, de repente, em um dia lindo como hoje que viemos trabalhar, eu chego no meu camarim e meu cabeleireiro - por sinal, desculpa o cabelo -, o meu amigo Márcio, me liga e diz: Olha, acabei de fazer o teste e estou com Covid. Ele está bem e espero que continue bem. Parece que não tem sintomas e pode transmitir sem saber. Mesmo usando máscara ele pegou em algum e não sabemos onde. Então, eu queria fazer um alerta. [...] Que vocês prestassem atenção pois pode estar do seu lado. [...] Mantenha todos os bons hábitos. Não é brincadeira!, finalizou.