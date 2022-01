Lázaro Ramos muda cor do cabelo e internautas lembram de personagem Foguinho

05/01/2022 | 11:59



Lázaro Ramos usou as redes sociais na terça-feira, 4, para compartilhar com os internautas o resultado de uma mudança no visual. O ator passou um descolorante no cabelo, que ficou loiro.

No primeiro vídeo que publicou no Instagram, Lázaro aparece passando o produto químico na cabeça.

"Preparando o visual de janeiro - parte 1. Com auxílio de Maria", escreveu o artista na legenda das imagens.

Apesar de mostrar o novo look, o ator não deu detalhes sobre os motivos da mudança.

Na última publicação, Lázaro Ramos aparece em cinco selfies diferentes. "5 selfies do novo visual. Escolha uma. Venha 22 que eu tô pronto pra você", disse o ator.

Os fãs aprovaram o visual e também lembraram do personagem Foguinho, interpretado por Lázaro, na novela Cobras e Lagartos, da TV Globo, de 2006.