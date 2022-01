Liberado pela Globo, José de Abreu assina com plataforma de streaming internacional

05/01/2022 | 11:11



Seguindo em frente? Ao que parece, José de Abreu decidiu não perder tempo e alavancou a carreira! Isso porque, após não ser escalado pela TV Globo para as duas próximas novelas das 21h, o ator estaria assinando contrato com plataformas de streaming internacionais. De acordo com Fábia Oliveira, Abreu está escalado no elenco da série portuguesa Os Esquecidos.

Acabo de sair de uma reunião online com a direção da Globo. Eles têm preferencia. Como não estou escalado para as duas próximas novelas das 21h, estou liberado para assinar contratos com streaming: um com a produtora de Portugal e outro com uma player dos Estados Unidos, que vai até 2023, disse o ator.