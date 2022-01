Ator de Round 6, Lee Jung Jae não irá ao Globo de Ouro

05/01/2022 | 11:11



Astro de Round 6, Lee Jung Jae não estará presente na cerimônia do Globo de Ouro de 2022, apesar da indicação a melhor ator em série de televisão na categoria drama por seu trabalho no K-drama. Segundo o jornal O Globo, na última terça-feira, dia 4, a decisão foi divulgada através de uma nota da agência Artist Company que representa o ator.

Ele está imensamente grato por ter sido indicado na categoria de melhor ator no Globo de Ouro, mas decidiu não comparecer à cerimônia.

O comunicado ainda afirma que para a razão de sua ausência foi considerando as recentes acusações e críticas contra a premiação.

Ele reconhece que a Netflix não participa do Globo de Ouro, como tem sido amplamente divulgado em todo o mundo. Ele também tomou a decisão considerando outros fatores, como a situação da Covid-19 e os requisitos de quarentena.

A Associação está enfrentando boicotes por conta das polêmicas de racismo e falta de diversidade. Além disso, foi comprovada corrupção de alguns dos integrantes do júri que aceitavam subornos e presentes de valor elevado por parte de produtores e estúdios, que promoviam campanhas pela indicação de seus títulos na premiação.

Não foi só a Netflix que expressou o seu descontentamento com o Globo de Ouro. Outras empresas como Amazon e Warner Media também pretendem não participar do evento e a emissora norte-americana NBC cancelou a transmissão do programa.