Dynho Alves se irrita com suposto affair entre MC Mirella e Caio Castro

05/01/2022 | 10:10



Revoltadinho? Dynho Alves não está para brincadeiras! O ex-marido de MC Mirella ficou irritado com a provocação de um internauta após a funkeira ir viajar com Caio Castro. Os dois estão passando férias na Bahia ao lado de outros influenciadores digitais e rendeu boatos que um suposto affair estaria rolando entre o ator e a artista.

MC Mirella já está com Caio Castro, escreveu o seguidor em uma foto de Dynho.

E o que eu tenho a ver com isso?, respondeu o ex-participante de A Fazenda.

Vale lembrar que, após idas e vindas, Mirella e Dynho se casaram em fevereiro de 2021, e participaram da quinta temporada do Power Couple Brasil. No entanto, a intimidade exagerada entre ele e Sthefane Matos no reality da roça rendeu um ponto final na relação entre Alves e a funkeira. Eita!