Antonia Fontenelle faz desabafo após acidente com fogos em Búzios: Vi a morte de perto

05/01/2022 | 10:10



Antonia Fontenelle passou por situação delicada logo nos primeiros minutos de 2022. A apresentadora levou a família para curtir a virada do ano na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, e foi surpreendida com um acidente durante a queima de fogos.

Em um desabafo feito através de seu canal no Youtube, Antonia mostrou imagens de explosões acontecendo perto da orla, o que causou desespero no público que assistia a apresentação. Teve correria, gritaria e muitas pessoas acabaram ficando machucadas.

- Uma amiga fechou o espaço do bar dela, na Rua das Pedras, colocou uma grade ali e chamou uma meia dúzias de amigos para passar a virada lá. [...] Eu vivi um livramento, eu e minha família e centenas de pessoas que estavam lá. Pra quem conhece Búzios sabe onde fica o píer, que onde os barcos passeiam. Se eu soubesse esse absurdo, eu jamais iria passar a virada de ano com os meus filhos. Estávamos lá todos felizes, eis que chega a hora da virada. Quando estourou o primeiro fogo, o segundo, minha nora se afastou um pouquinho. Quando deu o terceiro, eu falei f***, tem alguma coisa errada. Foi muito rápido, questões de segundo.

Segundo a apresentadora, sua família está bem, mas ela não teve a mesma sorte e saiu com uma série de lesões na perna.

- Quando o segundo negócio explodiu, veio a multidão. Tinha grades separando o barzinho. As pessoas desesperadas pularam as grades. E eu fui no contra fluxo para buscar a minha nora e minha neta. Só que antes de eu chegar nelas e ver que elas estavam a salvo eu já tinha caído. Eu lembro que em um momento alguém pisou no meu vestido e eu tava com as peitolas tudo de fora. Mas f****, eu preciso salvar minha família. Criança gritando, meu filho gritando, derramaram bebida na cabeça do meu pequeno, todo mundo aos prantos.

E continua:

- Quando eu olhei para o lado, em uma sorveteria, tinha um senhor quietinho vendo os fogos. Tinha estilhaço no peito dele, sangue. Minha amiga Mariana segurando uma menina que passou mal porque rasgaram a roupa dela. Então assim, foram cenas de terror que eu vivi.

Eita!