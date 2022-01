Obituário - 05 de janeiro de 2022

Ademir Medici

05/01/2022



Narcizo Scartezini

(Salto, 4-4-1927 – Santo André, 1-1-2022)

O trompetista Narcizo Scartezini fez história no Grande ABC ao criar e manter por muitos anos a Orquestra Ritz Band, que animava bailes de formatura, de Carnaval e festas diversas.

Narciso começou estudar saxofone aos 13 anos, trocando pelo trompete, que considerava um instrumento menos difícil, sem tantas válvulas a serem apertadas.

Veio para Santo André aos 15 anos, quando o pai, em 1942, começou a trabalhar na Pirelli.

Organizou a orquestra de danças Ritz Band em 1945. Atravessou com ela toda a década de 50, para despedir-se no início dos anos 60.

Como tantas outras, a Ritz Band foi vencida pelos balanços mais modernos – do rock-and-roll, do iê-iê-iê, da própria Bossa Nova – que pôs para escanteio os antigos sambas-canção, boleros, valsas, mambos e swing.

Enquanto existiu, a Ritz Band fez escola. E dominou os carnavais de clubes locais: Aramaçan, Ocara, GM, Rhodia, Primeiro de Maio, clube da GM, Pirelli.

Lembranças do trombone de Bruno de Traglia, do pistão de Pedro de Almeida, do sax de José Bovi, Agenor dos Santos, José Conti e Francisco Salles, da pianista Elisa Frederich.

Vasco Aguiar ao contrabaixo; as cantoras Helena Moretti e Emilinha, o cantor Felipe Rosa, a bateria de Toninho, Osvaldo Aragão e Xaxá.

A DESPEDIDA

Narcizo Scartezini era filho de João Scartezini e Angelina Garcia Scartezini. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Parte aos 94 anos. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção. Viúvo de Leonor Galuzzi Scartezini, ele deixa dois filhos, Décio e Flávia.



SANTO ANDRÉ

Helena Frigo Jacome, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Manoel Onisio de Oliveira, 95. Natural de Catolés, Distrito de Abaíra (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Raphaela Devisate, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 1º. Memorial Phoenix.

Arsenio Eliseu de Moura, 86. Natural de Santo Antonio de Jesus (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Áurea Macedo Costa, 82. Natural de Itiruçu (Bahia). Residia no Parque Andreense, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Laudemiro Francisco Gomes, 81. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Aparecido de Souza, 68. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 1º. Memorial Phoenix.

José Raimundo da Silva, 66. Natural de Paulistana (Piauí). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Luiz Carlos dos Santos, 42. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Encarnacion Chaparro Bertoni, 99. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Vitali Marsimovitsoh Otuzoni, 82. Natural da Rússia. Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 1°. Memorial Jardim Santo André.

Tereza Santos Damaceno, 79. Natural de Macajuba (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Takanori Tomita, 78. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Aparecida Dominiquini, 75. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Neuza Lúcia Faria Criva, 74. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Maria Sé Pereira de Carvalho, 72. Natural de Ubajara (Ceará). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

João Batista Alves de Araujo, 67. Natural de União (Piauí). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério do Baeta.

Maria Lúcia Roberto Neves, 61. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Denis da Silva Freitas, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

Orphelia Gadioli, 95. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério das Lágrimas.

Edi Lima, 84. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

José Rubens Penteado, 84. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Dores Cruz, 83. Natural de Umari (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Adão Barbosa da Silva, 60. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudio Alves Godoi, 55. Natural de Batayporã (Mato Grosso do Sul). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Vale da Paz.

Manoel Missias Lima, 51. Natural de Água Preta (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Juarez Pereira do Carmo, 49. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Antonia Milaré Zandonadi, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.