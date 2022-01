Carlinhos Maia entrega affair de Rodolffo com sósia de Juliette: Noite quente

05/01/2022 | 09:11



Eu bebo, cê beija? Rodolffo pode até cantar este refrão por aí, mas não foi isso que o intérprete de Batom de Cereja andou fazendo. Ao que parece, o sertanejo está passando uns dias na casa alugada de Carlinhos Maia em Trancoso, na Bahia, e foi dormir muito bem acompanhado. Na última terça-feira, dia 4, o influenciador digital entregou que o ex-BBB teria tido uma noite para lá de picante com Aiane Freitas. Nos Stories, Carlinhos acordou colocando a boca no trombone:

- Já chamaram Aiane e Rodolffo para tomarem café? Depois de uma noite quente, eles vão precisar se alimentou direito, brincou.

É claro que o assunto tomou conta da casa, deixando os pombinhos envergonhados. Mas, a vergonha não durou muito pois os dois logo saíram para andar de buggy juntos.

Nascida no interior da Bahia, Aiane tem 28 anos de idade e já foi chamada de sósia de Juliette pelos internautas. De acordo com Fábia Oliveira, a moça se mudou para Salvador aos 17 anos de idade para modelar, no entanto, desde 2017, ela vive em São Paulo, acumulando quase dois milhões de seguidores no Instagram.