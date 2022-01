São Bernardo FC traz André Dias e Salustiano

Dérek Bittencourt



05/01/2022



São Bernardo FC, enfim, apresentou seus dois primeiros reforços para o Campeonato Paulista. Em intervalo de poucas horas o clube oficializou o experiente goleiro André Dias, 35 anos, e o zagueiro Matheus Salustiano, 28. Ambos já estão integrados ao elenco, em Atibaia, onde grupo está hospedado realizando pré-temporada.

O arqueiro estava no Náutico e tem no currículo passagens por Red Bull Bragantino, Sampaio Correa-MA, Altos-PI, XV de Piracicaba, São Bento, Trofense-POR e Mogi Mirim. “Chego muito feliz para integrar a equipe. O São Bernardo FC teve um ano muito bom em 2021 e eu quero ajudar agora na disputa do Paulistão”, destacou André Dias, que revelou ter sido procurado em 2020 pelo ex-técnico Marcelo Veiga, morto no mesmo ano vítima da Covid. “Era uma grande pessoa. Um grande treinador. Trabalhamos juntos no Bragantino e ele me ligou para fazer parte do projeto. Mas aí teve a questão da pandemia e infelizmente ele nos deixou. Foi uma grande perda e a minha vinda acabou sendo adiada.”

Já Matheus Salustiano estava no Goiás. Antes, defendeu Ferroviária, passou na região pelo São Caetano, Confiança-SE, Oeste e Vitória-BA. “Chego muito motivado e feliz com esse acerto. Sei dos objetivos do São Bernardo e quero ajudar o clube a seguir com essa história vitoriosa como foi feito em 2021. A nossa parte é nos dedicar diariamente com respeito a essa camisa, para fazer um grande papel no Paulistão”, projetou o zagueiro.