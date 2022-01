São Caetano traz novo coordenador geral para a base

Dérek Bittencourt



05/01/2022 | 08:34



O São Caetano apresentou o novo coordenador geral das categorias de base. Com experiências no Internacional e no Sport, o gaúcho Luiz Strey é a mais nova aposta do presidente Manoel Sabino Neto para fortalecer o departamento e voltar a não apenas formar e revelar bons talentos para o próprio time profissional como tentar vender peças. No histórico recente, os principais cases de sucesso do Azulão foram os meias Matheus Henrique (negociado com o Grêmio) e Nonato (que foi para o Inter).

“Queremos uma base sólida para criarmos atletas para nossas equipes. O São Caetano precisa voltar a formar grandes jogadores em casa”, declarou o presidente Manoel Sabino Neto. Desde que assumiu a gestão do Azulão, inclusive, o mandatário tem como uma das prioridades o fortalecimento das categorias de base. Em declaração ao Diário no fim do ano passado, inclusive, chegou a propor que em 2023 o time principal azulino fosse montado apenas com atletas formados no próprio clube.

Com tanta expectativa e responsabilidade, Luiz Strey tem pensamento similar e acredita que com um departamento de base forte o São Caetano possa reencontrar o protagonismo de outrora. “Nosso objetivo é buscar o equilíbrio entre formar e vencer gerando sinergia entre resultado e a parte administrativa. Queremos colocar o São Caetano no verdadeiro patamar no cenário nacional e internacional, onde jamais deveria ter deixado de estar. Venho colaborar com essa nova gestão e juntos não mediremos esforços para que consigamos o mais rápido possível atingir todos os nossos objetivos”, pontuou o novo coordenador.