As férias e o verdadeiro descanso

Do Diário do Grande ABC



04/01/2022 | 23:59



As férias de verão chegaram! Tempo de desconexão escolar e, para alguns, também do trabalho. Tempo de aproveitar o tempo livre!



O direito às férias surgiu com a Revolução Industrial, ante a necessidade de concessão de descanso remunerado para recuperação da estafa, uma vez que se intensificou o uso da mão de obra e aumentou a jornada de trabalho. No ano de 1891, a Igreja Católica proclama a encíclica Rerum Novarum, defendendo a necessidade de períodos de descanso. Já no século XX, tal direito se espalha pelo mundo, sendo que no Brasil está inserido no artigo 7º, XVII, da Constituição Federal. Sua violação penaliza o empregador, já que a transgressão atinge a saúde física e psíquica do empregado.



Em seu livro Aprender a Descansar, Fernando Sarráis assim reflete: ‘Todos temos atividades que expulsam as preocupações durante algum tempo: a prática de algum esporte, os jogos de mesa, a leitura, a música, o cinema... Quando se acaba de realizar essas atividades, pode ser que a preocupação volte, mas será de um modo diferente, porque se terá descansado dela’”. A desintoxicação psíquica trazida pelo descanso alivia as tensões do cotidiano causadas pelos problemas, compromissos habituais, prazos, trânsito etc.



O lazer, a intimidade da vida privada, a quietude física e a calma interior são capazes de regenerar as forças, dando sensação de vitalidade, alegria, e nos impele a vontade para elaborar novos planos. O santo católico Josemaria Escrivá ensina em seu livro Sulco: ‘Sempre entendi o descanso como um afastar-se do acontecer diário, nunca como dias de ócio. Descanso significa represar, acumular forças, ideais, planos... Em poucas palavras: mudar de ocupação, para voltar depois – com novos brios – aos afazeres habituais”.



É importante planejar o descanso, recheando as férias com atividades que promovam emoções positivas e neutralizem as negativas: estar com a família e os amigos, com quem temos liberdade e espontaneidade. Atividades lúdicas, um bom livro e viagens são boas pedidas. Também nos ajuda a prática de exercícios físicos, os consertos domésticos pendentes por tanto tempo e certas atividades como artesanato e jardinagem. Vale a pena proporcionar aos sentidos belas imagens de obras de arte e da natureza, o silêncio ou músicas tranquilas. Muito útil também é evitar ruídos, imagens excitantes, anúncios, poluição etc.



As férias são bom tempo também para exagerar no riso e no bom humor, rindo mais de si mesmo, buscando uma tranquilidade contagiante ao nosso redor. Assim, o verdadeiro descanso nas férias deve ser planejado e ativo, para que nosso tempo seja muito bem aproveitado.



Carlos Roberto Pegoretti Júnior é advogado.



PALAVRA DO LEITOR

Estranho!

Bolsonaro se internou no Hospital Vila Nova Star, seis estrelas, que, na verdade, está mais para resort. O médico que trata o presidente é o mesmo que operou o então candidato na facada fake, e que estava no Caribe. O genocida, então, com medo, ia mandar avião da FAB (Força Aérea Brasileira) buscar o cara. Só que ia pegar mal, porque Bolsonaro tem equipe médica completa à sua disposição, a qualquer hora, para qualquer situação. Então combinou que o hospital fretasse avião para buscar o especialista. Agora, quem vai pagar essa conta? Eu e você, leitor. E piora: por que tinha de ser esse médico? Seria ele cúmplice da facada fake? Outro médico iria revelar a farsa? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. A verdade sempre aparece.

Felipe Luís Simão

Ribeirão Pires



Piscinão e VLT

Ainda sobre o Piscinão Jaboticabal, não resolverá os problemas de enchentes do Grande ABC, pois o reservatório do Paço Municipal de São Bernardo fracassou e este futuro, o Jaboticabal, minimizará, mas será insuficiente. Sobre o monotrilho, Geraldo Alckmin, que foi quem avalizou a retirada da Linha-10 da Luz na época em que era governador, afirmou recentemente que o modal, ou sistema aéreo semelhante, como o VLT, tecnicamente é mais adequado. Embora ele já tenha saído do partido de Doria, o PSDB, além de confirmar a discórdia na sigla, é mais uma constatação da vulnerabilidade de decisões abstratas e que a politicagem rasteira no Brasil sempre prevalece acima das decisões técnicas sensatas.

Luiz Carlos Leoni

São Caetano



Repúdio

A comissão executiva do PSB Santo André vem, por meio desta, manifestar seu total repúdio a todo o tipo de manifestação que negue a ciência, incite o ódio, tenha o intuito de desqualificar ou colocar em descrédito a eficácia da vacina contra a Covid-19. O Brasil, por conta da omissão, perversidade e o negacionismo, tem a triste marca de mais de 600 mil vidas perdidas e outras milhares com graves sequelas vítimas da Covid-19. O PSB Santo André é a favor da vida, nossa política é constante pelo fortalecimento de políticas públicas que deem dignidade à população brasileira. Lutamos por SUS (Sistema Único de Saúde) forte, investimento na ciência, e vacina no braço. Portanto, qualquer manifestação pública de filiados deste partido que seja contrária ao que o PSB acredita e tem como política terá não só nota de repúdio, mas todas as punições cabíveis, que serão aplicadas de acordo com o estatuto desta instituição. Afirmamos mais uma vez que somos pela vida. Vacina no braço.

Fabrício França, presidente; Márcia Garcia, secretaria-geral do PSB Santo André



Parceria

Muito boa a reportagem que mostra as opções de lazer nas margens da Represa Billings para curtir no verão (Setecidades, dia 3). O problema é que, na foto, está todo mundo sem máscara e aglomerado. Imagina-se que a água nesses locais também não deve ser para banho. Não seria o caso de as prefeituras fazerem parceria com esses locais e oferecer apoio com guardas e salva-vidas, que é o que os responsáveis pedem, mas também com equipe médica, que oriente esse pessoal, faça testes, aplique vacinas e distribua kits contra o vírus? Seria uma maneira de evitar a propagação dessa doença.

Lúcia Bárbara Moreira

Diadema



Nem-nem

Desde o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff que o Brasil vai de mal a pior. Crescimento econômico medíocre, que não passa de 1,4%, o que impede melhores oportunidades no mercado de trabalho. Pior ainda, como demonstra estudo da consultoria IDados, que 30%, ou 12,3 milhões de jovens até 29 anos, não estudam nem trabalham. Em 2012, se encontravam nesta penúria social 10 milhões de jovens. Já em 2019, 11,5 milhões. E com a pandemia e grande evasão escolar de alunos do ensino médio a tendência é que esse quadro piore. Mesmo porque, as empresas exigem melhor formação escolar e experiência. Neste aspecto esse desgoverno de Jair Bolsonaro, entre outros setores importantes que despreza, o Ministério da Educação é farsa e está em completo abandono.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)